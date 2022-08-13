Selman Rüşdi’ye bıçaklı saldırı

Şeytan Ayetleri kitabının yazarı Selman Rüşdi (75), ABD’deki bir konferansta bıçaklı saldırıya uğradı. New York eyaletindeki Jamestown’da bulunan Chautauqua Enstitüsünde konferans vermek için sahneye çıkan Rüşdi, bir kişinin saldırısına maruz kaldı. Rüşdi, boynundan bıçaklanması sonucu yere düştü. Rüşdi’nin sağlık durumu hakkında bilgi paylaşılmazken, saldırıdan sonra salonun boşaltıldığı kaydedildi.

Saldırgan kontrol altına alınırken konferans salonuna ambulans ve polis çağırıldı. 1980’lerde yazdığı Şeytan Ayetleri kitabıyla İslam dünyasının tepkisini çeken Rüşdi hakkında, o dönemin İran lideri Ayetullah Humeyni tarafından ölüm fetvası verilmişti.