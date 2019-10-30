Dünya Senaryoda sorun var
AMERİKA

Senaryoda sorun var

ABD Başkanı Trump'ın "Film gibi izledim" dediği DEAŞ elebaşı Bağdadi'ye yönelik operasyon, cevapsız sorular ve çelişkilerle dolu

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Ebubekir El Bağdadi
Ebubekir El Bağdadi

ABD, DEAŞ terör örgütü elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin cumartesi geceyarısı düzenlenen bir operasyonla öldürüldüğünü açıkladı. ABD askerlerinin Türkiye, Rusya ve İran kontrolündeki İdlib'de düzenlediği operasyona ilişkin verilen mesajlar kafaları karıştırıyor. Teröristbaşının öldürüldüğü konusunda ikna olmayan Rusya, Bağdadi'nin parçalanmış cesedi üzerinde yapıldığı savunulan DNA testine ilişkin belge talep etti. Ölümünden henüz 48 saat önce PKK/YPG kontrolündeki bölgeden kaçak yollarla İdlib'e götürülen Bağdadi'nin imha edildiği yer de 'Türkiye sınırının terörist yuvası olduğu' iddialarıyla Ankara'ya karşı kara propaganda konusu haline geldi. Amerikalı yetkililer, "PKK'dan istihbarat aldık" diyerek terör örgütünü parlatma gayretine giredursun, Bağdadi'nin Irak'tan Suriye'ye giriş yaptıktan sonra PKK bölgelerinden geçerek İdlib'e geldiği kesinlik kazandı. Güvenlik kaynakları, "Bağdadi'nin Irak'tan İdlib'e uzanan güzergah üzerinde imhası çok daha kolayken neden İdlib tercih edildi?" diye soruyor.

PARÇALARINI TOPLAYIP DENİZE Mİ GÖMDÜNÜZ?

Trump'ın iddiasına göre, 'evin altındaki tünelde çocuklarıyla birlikte parçalanan cesedin üzerinde' DNA testi yapıldı ve öldürülenin Bağdadi olduğu kesinlik kazandı. Teröristbaşına ait DNA'nın ne şekilde ABD kayıtlarında olduğu sorularına ise terör örgütü PKK açıklık getirmeye çalıştı: "Bağdadi'nin yanına yerleştirdiğimiz casus, onun iç çamaşırını ele geçirdi ve bu sayede DNA'sı biliniyordu." Giderek daha da kötü bir hale dönüşen senaryo, dün gelen bilgiyle daha da karmaşıklaştı. Bir ABD'li savunma yetkilisi, DEAŞ lideri Bağdadi'nin cesedini 'denize gömdüklerini' iddia etti. Sözkonusu yetkili, cesedin yeri ve gömülme şekline ilişkin detayları paylaşmayacağını söyledi.

HİKAYE USAME BİN LADİN’E BENZEMEYE BAŞLADI

  • Trump'ın "Tünelin içinde paramparça oldu" dediği ceset, iddiaya göre operasyon bölgesinden alınıp ABD'ye ait bir üsse DNA testi için götürüldü. "Denize gömdük" ifadesinin, ceset kalıntılarının gösterilmesi taleplerinden sonra gelmesi dikkat çekti. ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ise cesedin kalıntılarının uluslararası savaş hukukuna uygun bir şekilde 'imha edildiğini' ifade etmişti. ?Bu haliyle Bağdadi operasyonu, El-Kaide lideri Usame bin Ladin'in ortadan kaldırılma sürecine benzemeye başladı. Ladin olayında da ABD askerleri Pakistan'da bir eve operasyon düzenlemiş, o anlar Beyaz Saray'dan naklen izlenmiş, ABD ordusu hedefteki teröristin cesedine ait herhangi bir görüntü paylaşmadığı gibi, "Ladin'in cesedini denize attık" demişti.

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