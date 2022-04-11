Sergey Lavrov: Askeri operasyonlar durmayacak

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş 47 gündür sürüyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lavrov'un açıklamaları şu şekilde:

"Özel harekata, bir sonraki yüz yüze görüşme öncesinde ara vermeyeceğiz.

Rusya'nın Ukrayna'daki özel harekatı ABD'nin dünyaya hakim olma politikasını sona erdirmek üzere tasarlandı.

Ukrayna ile müzakerelerden yanayız, görüşme yapmamak için hiçbir neden yok Ukrayna müzakerelerde 180 derece ters döndü ama biz sabırlı insanlarız."

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