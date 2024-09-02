Sergey Lavrov'dan uyarı: ABD, Suriye'de devlet kurmak istiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus televizyon kanalı RT'de yayınlanacak "Bridges to the East" adlı belgeselde, PKK/PYD terör örgütüyle birlikte hareket eden ABD'yi Suriye'nin doğusunda devletimsi özerk bir yapı kurmaya çalışmakla suçladı. RT'ye verdiği röportajda Lavrov, ABD'nin Suriye'de terörizmle mücadele ettiği iddiasının altının tamamen boş olduğunu belirterek, ABD'nin bölgedeki yandaşlarıyla birlikte, petrol, doğalgaz ve tahıl ürünlerinin çalınarak satıldığını belirtti. Öte yandan Şarku'l Avsat'a özel bir röportaj veren ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Ethan Goldrich, ülkesinin Suriye'den askerleri çekmek gibi bir niyetinin olmadığını belirtti. Goldrich buna gerekçe olarak bir kez daha DEAŞ terör örgütünü faaliyetlerini gösterdi.