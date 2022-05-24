Sergey Şoygu: NATO savaş potansiyelini artırdı Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, NATO’nun Rusya sınırlarına yaklaştığını ve muharebe potansiyelini önemli ölçüde artırdığını söyledi. Batı’nın, Ukrayna birliklerinin yenilgisinden korktuğunu ve bu ülkeye acilen ölümcül silah tedarikini organize ettiğini ifade eden Şoygu, "Batı'nın, Kiev rejimine yaptığı geniş çaplı yardıma ve Rusya'ya yönelik yaptırım baskısına rağmen tüm görevler tamamlanana kadar özel askeri harekata devam edeceğiz." dedi.

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