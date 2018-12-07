Dünya Servisten atılan kızını 8 kilometre yürüttü
AMERİKA

ABD'li Baba okul servisinden atılan 10 yaşındaki çocuğunu soğukta 8 kilometre yürüttü

Servisten atılan kızını 8 kilometre yürüttü

ABD'de Matt Cox isimli bir baba, diğer çocuklara zorbalık yaptığı için servistan atılan kızını 2 derecede 8 kilometre yürüttü. O anları telefonuna kaydederek paylaşan baba, "Biliyorum ebeveynler bana kızacak ama zorbalık kabul edilebilir bir şey değil" dedi.

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Matt Cox adlı baba, kızını 8 kilometre boyu yürüttü.
Matt Cox adlı baba, kızını 8 kilometre boyu yürüttü.

ABD'de bir babanın Facebook'ta paylaştığı video 18 milyon kişi tarafından izlendi. Kızını aracıyla takip eden babanın video kaydı, "Önde yürüyen güzel hanımefendi, zorbalık nedeniyle ikinci kez okul servisinden atılan benim 10 yaşındaki kızım. Önce şunu söyleyeyim, zorbalık kabul edilemez. Özellikle de benim evimde..." cümleleriyle başlıyor.

ABD'nin Ohio eyaletinde bir arkadaşını tehdit ettiği için 3 gün okul servisine binmeme cezası alan 10 yaşındaki çocuğa babası da yürüme cezası verdi.

Matt Cox adlı baba, ikinci kez okul servisinden atılan kızı Kirsten'i 2 derece soğukta 8 kilometre yürüttü.

Cox okula yürürken kızını arkadan arabayla takip etti. Cox'un kızına neden böyle bir ceza verdiğini açıkladığı video Facebook'ta 18 milyon kez izlendi.

Babadan unutulmayacak hayat dersi: Soğukta kızını 8 km yürüttü
OYNAT 01:56
Babadan unutulmayacak hayat dersi: Soğukta kızını 8 km yürüttü
ABD'nin Ohio kentinde bir baba, kızı soğukta yürürken kendisi arabanın içindeyken çektiği video ile sosyal medyada izlenme rekorları kırdı. Baba Matt Cox bu videoyu kızına hayat dersi vermek için çektiğini söyledi. Okul servisinde bir arkadaşına zorbalık yaptığı için servise binmesi yasaklanınca babasından kendisini okula götürmesini isteyen 10 yaşındaki Kristen'e babası unutamayacağı bir ders verdi. Baba Cox: ' Bugün birçok çocuk ailesinin onlar için yaptığı şeylerin bir ayrıcalık değil, hak olduğunu düşünüyor ama bunlar birer ayrıcalıktır ve öyle görülmelidir.' dedi.
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'Önde yürüyen güzel hanımefendi...'

Matt Cox videoda şu mesajları verdi:

  • "Önde yürüyen güzel hanımefendi, zorbalık nedeniyle ikinci kez okul servisinden atılan benim 10 yaşındaki kızım. Önce şunu söyleyeyim, zorbalık kabul edilemez. Özellikle de benim evimde. Kızım Cuma günü servisten atıldığına dair yazıyı bana getirip 'Baba önümüzdeki hafta beni okula sen götürmek zorunda kalacaksın' dedi.
  • Gördüğünüz gibi, bu sabah dersini alıyor. Birçok çocuk ailelerinin onlar için yaptıklarını bir ayrıcalık değil, bir hak olarak görüyor. Ebeveynlerinin kendilerini arabayla okula bırakmaları ya da okul servisine binmeleri gibi. Bunların hepsi ayrıcalık ve öyle kabul edilmeli.
  • Hava iki derece ve benim güzel kızım bugün okula 8 kilometre yürümek zorunda. Biliyorum birçok ebeveyn beni onaylamayacak. Ama kızıma bir ders vermek ve onu zorbalıktan vazgeçirmek için doğru olduğunu düşündüğüm şeyi yapıyorum. Çocuklar, bunu izliyorsanız lütfen zorbalığın kabul edilemez bir şey olduğunu anlayın."
  • Videoya Facebook'ta yapılan yorumlarda bazıları cezayı onaylarken, bazıları da babanın aşırıya kaçtığını belirtti.

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