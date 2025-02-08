Sezar: Günde 50 tutuklu öldürüldü

Esed rejiminin, Mart 2011'de başlayan Suriye'deki halk ayaklanması sürecinde protestolara katılan sivilleri doldurduğu hapishanelerde görevliyken işkence görüntülerini sızdırarak rejimden kaçan "Sezar" kod adlı Ferid el-Mezhan, El-Cezire'de yayınlanan bir programa katılarak gerçek kimliğini açıkladı. Suriye devriminin başladığı günlerde, Şam'daki askeri polis teşkilatında adli delil kayıt bölümünün başında bulunan Mezhan, Esed rejiminin hapishanelerinde yaşanan zulmü ve bu zulmü tüm dünyaya duyurma serüvenini anlattı. Öldürülen tutukluların fotoğraflanması emrinin en üst kademeden geldiğini söyleyen Mezhan, "günlük olarak öldürülen 10 ila 15 kişinin fotoğrafını çektiğini daha sonra bu sayının giderek arttığını ve 50'yi aştığını" dile getirdi.

Ferid el-Mezhan

ÖLDÜRME EMRİ ÜST DÜZEYDEN GELİYORDU

Delilleri ve verileri bir araya getirme ve Suriye'nin dışına sızdırma yolculuğunu anlatan Mezhan, devrimden önce görevinin, askerlerin karıştığı ölümcül kazaları fotoğraflamak olduğunu kaydetti. Suriye devriminin başladığı Dera kenti sakini olduğunu belirten Mezhan, "fotoğraflama ve rejimin işlediği suçların belgelenmesi emrinin, öldürme eylemlerinin gerçekten uygulandığını doğrulamak amacıyla yönetimin en üst kademesinden verildiğini" söyledi.

REJİME BAĞLILIK GÖSTERGESİ

Rejim güçlerinin öldürdükleri tutukluları neden görüntülediklerini anlatan Mezhan, "Güvenlik birimlerinin yöneticileri, tutuklu kurbanların ceset fotoğraflarıyla Esed rejimine mutlak sadakatlerini ifade ediyorlardı" dedi. Mezhan, "Rejim tarafından binlerce tutuklunun ailesine yönelik sistematik şantaj operasyonları yürütüldüğünü ancak hiçbir bilgi edinilemediğini" aktardı. Yaşlılar ve gençlerin ahlaksız ve insanlık dışı olarak gece ve gündüz öldürüldüğünü ifade eden Mezhan, insanlık vahşeti yaşandığını ve insanların bedenleri üzerinde işkence izlerinin görüldüğünü söyleyerek, "Hangi yönetim kendi halkına böyle bir vahşeti nasıl reva görür?" diye sordu.

3 YIL FOTOĞRAFLARI EVE GÖTÜRDÜM

Ferid Mezhan, Suriye'deki devrimin başından itibaren rejimden kaçmayı düşündüğünü dile getirdiği röportajda, kaçmadan önce sorumluluğunu yerine getirmek için çektiği ceset fotoğraflarını 3 yıl boyunca gizlice evine götürdüğünü ifade etti. Mezhan, görüntüleri kaydettiği iletim araçlarını bazen elbiselerinin, bazen bir somun ekmeğinin, bazen de vücudunun içine saklayarak, evindeki bilgisayarında depoladıktan sonra sızdırdığı bilgisini de verdi. Şam'dan kaçtıktan sonra "Ürdün üzerinden Katar'a gittiğini ve orada bir hukuk bürosunun, Suriye rejiminin hesap vermesine hazırlık için gerekli dosyayı hazırladığını" anlatan Mezhan, Suriye'nin yeni hükümetinden savaş suçlularını yargılamak ve onlardan hesap sormak için ulusal mahkemelerde davalar açmasını ümit ettiğini dile getirdi.

Yaptırımları kaldırın çağrısı

Ferid Mezhan, işkence ve katliam görüntülerini sızdırarak uluslararası güçlerin Esed rejimine yönelik etkili ekonomik yaptırımlar uygulamasına sebep oldu. Rejimin 8 Aralık 2024'te devrilmesinin ardından ise Suriye, bu yaptırımların kaldırılmasına ihtiyaç duyuyor. El-Cezire'de katıldığı programda yaptırımlara da değinnen Mezhan, başta ABD olmak üzere Sezar yaptırımlarını uygulayan tüm ülkelere bu yaptırımları kaldırma çağrısı yaptı.







