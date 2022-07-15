Dünya Shell Avrupa enerjinin karneyle dağıtılması ihtimaliyle karşılaşabilir
AVRUPA

Shell: Avrupa enerjinin karneyle dağıtılması ihtimaliyle karşılaşabilir

Londra merkezli petrol ve doğalgaz şirketi Shell, Avrupa'yı zor bir kış mevsiminin beklediğini söyledi. Şirketin CEO'su van Beurden, karne olasılığını gündeme getirdi.

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Haber Merkezi Diğer
Shell: Avrupa enerjinin karneyle dağıtılması ihtimaliyle karşılaşabilir
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Avrupa ülkeleri, kış mevsimi öncesi doğalgaz depolamanın yollarını arıyor. Rusya'nın kıtaya uyguladığı kademeli gaz kesintisi, kıta ülkelerinin planlarını sekteye uğratıyor. Avrupa alternatif kaynaklar ararken, Londra merkezli Shell'den faturalar ve enerji dağıtımı konusunda kritik bir uyarı yapıldı.

AVRUPA KARNEYLE ENERJİ DAĞITIMINI KONUŞUYOR

Shell CEO'su Ben van Beurden, Avrupalı tüketicilerin, Rusya'nın gaz arzını kesme riski nedeniyle maliyetlerin arttığı bir dönemde, bu kış enerjinin karneyle verilmesi ihtimaliyle karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

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"GERÇEKTEN ZOR BİR KIŞ OLACAK"

Oxford'da katıldığı bir konferansta "Avrupa'da gerçekten zor bir kış olacak." diyen Van Beurden, "Hepimiz, enerji fiyatlarında çok önemli bir tırmanışla karşı karşıya kalacağız. En kötü durumda, Avrupa'nın enerji tüketimini karneyle dağıtması gerekecek." uyarısında bulundu.

Avrupa'da yaşanan endişe, Rusya'dan kıtaya gaz akışındaki belirsizliğin yanı sıra Norveç'te enerji sektörü çalışanlarının greve gitmesi ve İngiltere'nin enerji ithalatına devam eden bağımlılık gibi faktörler nedeniyle artıyor.

RUSYA'NIN GAZ HATTIYLA İLGİLİ BAKIM KARARI

Guardian'ın haberine göre, van Beurden, Rusya'nın, bakımına başladığı Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden Avrupa'ya gaz tedarikini yeniden başlatıp başlatmayacağını "söylemenin bir yolu olmadığını" dile getirdi.

Rus gazını Almanya'ya taşıyan hattaki çalışmalar, 21 Temmuz'da sona erecek.

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"PUTİN BİRÇOĞUMUZU ŞAŞIRTTI"

Van Beurden, "Putin birçoğumuzu şaşırttı. Sonuçlar, beni hayal kırıklığına uğrattı. Tehdit ettiğinde ciddiye alınması gerektiğini de gösterdi. Uzun bir süre Rusya'nın en büyük pazarla bağlantısını kesmesinin Rusya'nın çıkarına olmadığını düşündük. Sevkiyatı silah haline getirmeye istekli." ifadelerini kullandı.

ENERJİ FATURASI 3 BİN 300 STERLİNİ AŞACAK

İngiltere'de ortalama hane halkı enerji faturasının bu kış yılda 3 bin 300 sterlinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Bu öngörü, geçen yılın aynı dönemine göre iki kattan fazla.

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