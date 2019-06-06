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ASYA

Çin-Rusya ilişkileri: Şi Cinping, Vladimir Putin için 'En iyi dostum" dedi

Şi Cinping: En iyi dostum Putin

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 3 gün sürecek resmi bir ziyaret için Rusya'ya gitti. Şi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "En iyi dostum" dedi. İki ülke arasında ticaret anlaşmaları imzalandı.

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Rusya ile Çin, ekonomik ve askeri yakınlaşma içine girdi.
Rusya ile Çin, ekonomik ve askeri yakınlaşma içine girdi.

Çin lideri Şi Cinping, Rusya gezisini, iki ülkenin askeri ve ticari ilişkilerini geliştirmeye çalıştıkları bir dönemde yapıyor.

Rusya ve Çin arasında ticaret anlaşmaları imzalandı.

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BBC Türkçe'de yer alan habere göre, düzenlenen ortak basın toplantısında Şi, Putin'le son 6 yılda 30'a yakın görüşme yaptıklarını söyledi ve "Putin benim en iyi dostum ve iş arkadaşım" dedi.

  • Putin ise "Rusya-Çin ilişkilerinin benzersiz bir düzeye erişmesinden memnunum. Bu, küresel ve stratejik bir işbirliği" diye konuştu.

En iyi dost!

İki ülke arasındaki ilişkiler, Moskova ve Pekin'in Avrupa ve ABD tarafından dışlanmış hissetmesiyle birlikte ivme kazandı.

Moskova'nın Batı'yla ilişkileri, 5 yıl önce Ukrayna anlaşmazlığındaki rolü nedeniyle getirilen yaptırımlarla bozuldu.

Çin'in ABD ile ilişkileri ise Trump yönetiminin küreselleşmeye sırt çevirmesi ve korumacı milli ekonomik politikalar geliştirmesi nedeniyle kötüleşti.

Uzmanlara göre kendilerini Batı tarafından dışlanmış hisseden Rusya ile Çin, ekonomik ve askeri yakınlaşma içine girdi.

Kremlin'e göre iki ülke arasındaki ticaret 2018'de yüzde 25 oranında büyüyerek 108 milyar dolara ulaştı.

  • Çin ve Rusya'nın ekonomik ilişkileri
  • *Çin Rusya'nın en büyük ticaret ortağı, Rusya ise Çin'in en büyük 10. ticaret ortağı
  • *Rusya'nın Çin'e ihracatının çoğu enerji ürünleri de dahil ham madde
  • *Çin'in Rusya'ya ihracatının çoğu ekipman, makine ve tüketim malları
  • *Rusya'yı Çin'e bağlayan Siberya'nın Gücü boru hattının bu yıl tamamlanması bekleniyor. Boru hattının değeri 400 milyar dolar.
  • *Diğer stratejik projelerin içinde havayolu şirketi kurulması da dahil, enerji ve altyapı projeleri var.
  • *Çin'den Rusya'ya doğrudan yatırımın değeri 2017 yılında 140 milyon dolara ulaştı.
  • *Çinli şirketler Rusya'nın Baykal bölgesine yoğun yatırım yapıyor ve bu yerliler arasında çevre ve Çin etkisi konusunda kaygılara yol açıyor.

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