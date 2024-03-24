Şifa Hastanesi'nde katliam ve işkence

İsrail ordusu, Gazze'deki en büyük hastane konumundaki Şifa Hastanesi kompleksinde bulunan bazı binalara bombardıman düzenledi. İsrail ordusunun hastaneye düzenlediği baskında ise 170'ten fazla Filistinli öldürüldüğü bildirildi. Gazze Hükümeti Basın Bürosu Sözcüsü İsmail el-Sevabite işgal güçlerinin bazı personelleri hastane içinde infaz ettiğini belirtti. Şifa Hastanesi doktoru Muhammed Zahir el-Nono, yaralıları tedavi etmekte ısrar ettiği ve hastaneden ayrılmayı reddettiği için İsrail güçleri tarafından infaz edildi. Hastanede katliam yapan İsrail askerlerinin Muhammed Zahir el-Nono gibi bazı sağlık çalışanlarını da infaz ettiği belirtildi. Abluka alınan Şifa Hastanesi'nde şimdiye kadar çoğu çocuk ve kadın 170 kişinin şehit edildiği ifade ediliyor.

DÖRT HASTA DAHA ÖLDÜ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, işgal güçlerinin aralarında 10 sağlık personeli ve çocukların bulunduğu 240 sivili kompleksteki Emir Nayif Merkezi'nde alıkoyduğunu bildirdi. Görgü tanıkları, işgalci İsrail askerlerinin baskın ve kuşatması nedeniyle hastanede tedavi göremediği için dört kişinin daha yaşamını yitirdiğini aktardı. İsrail Ordusu ise daha önce hastanede bulunan 800 kişinin iç istihbarat servisi (ŞABAK) tarafından sorgulandığını bildirmişti.

SİVİLLER CANLI KALKAN

Hastane çevresinde işgal ordusu ile Filistinli direnişçiler arasında çatışmalar sürerken İsrail güçlerinin hastane çevresini top ateşiyle hedef aldığı aktarıldı. Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med) tarafından yayımlanan açıklamada, İsrail askerlerinin Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı, yerleşim yerlerine saldırdığı, Filistinlileri alıkoyduğu ve evlerini yaktığı kaydedildi. Şifa Hastanesi çevresinin bir savaş sahasına çevrildiğinin ifade edildiği açıklamada, İsrail'in Şifa Hastanesinde tedavi gören hastaları ve yaralıları tedavisiz ve yiyeceksiz bıraktığı belirtildi.

HASTANEYİ BAŞLARINA YIKACAKLAR

Gazze Hükümeti Basın Bürosu tarafından yayımlanan açıklamada ise "Şifa Hastanesi yerleşkesi içinden, işgalci İsrail ordusunun hastane binalarındaki sağlık personelini ve yerinden edilmiş Filistinlileri, hastane binalarını bombalayıp üzerlerine yıkmakla, işkence, sorgulama ve öldürmekle tehdit ettiğine dair ifadeler elimize ulaştı." denildi. İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'ndeki bu faaliyetlerinin planlı savaş suçu olduğuna vurgu yapılan açıklamada, hastanede bulunan çok sayıda sivil ve personelin işgal ordusu tarafından işkence altında öldürülebileceği ya da doğrudan infaz edilebileceği uyarısı yapıldı.











