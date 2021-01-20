Dünya Silah satışları patladı
AMERİKA

​Silah satışları patladı ​

Silah satışları patladı

İç çatışma endişesinin arttığı ABD’de silah satışları da patladı. Kaliforniya’daki bir mağaza müdürü ilgiyi “Çok fazla AR satıyoruz. Silahları duvara asmaya fırsatımız olmuyor” sözleriyle anlattı. Yarı otomatik AR-15 tüfeği, katliam silahı olarak da biliniyor. Ocak-Ekim 2020 arasında 16,5 milyon kişi ruhsat için adli sicilini inceledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ülkede Ocak-Ekim 2020 arasında 16,5 milyon kişi ruhsat için adli sicilini inceledi.
Ülkede Ocak-Ekim 2020 arasında 16,5 milyon kişi ruhsat için adli sicilini inceledi.

Kongre baskını sonrası çatışma ortamına savrulan ABD’de silah satışlarında yaşanan artış, ülkede olası bir iç savaşa dair endişeleri artırdı. The Independent’ın haberine göre, silah mağazası sahipleri Glock tabancalar ve yarı otomatik silah satışlarında patlama yaşandığını söyledi. Kaliforniya’da bir silah mağazası müdürü Danielle Jaymes, “Çok fazla AR silah satıyoruz. Silahları duvara asmaya fırsatımız olmuyor” ifadelerini kullandı. Yarı otomatik AR-15 tüfeği, katliam silahı olarak da biliniyor.

ABD’de kâbus günü
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ABD’de kâbus günü
  • Silah satışlarının artışına neden olarak ise göreve gelen Biden yönetiminin silah satışlarına daha sıkı kontrol getireceği korkusunun neden olduğu belirtiliyor. Ülkede, 3 Kasım seçimleri öncesi yayınlanan FBI raporları da 2020 yılında silah satışlarındaki artışa dikkat çekmişti. Ocak ve Ekim ayları arasında yaklaşık 16,5 milyon kişinin silah ruhsatı için adli sicilinin incelendiği kaydedilmişti. Bu rakam 2019 yılında 12,3 milyondu.

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GRUPLAR SOKAĞA İNDİ

Öte yandan, Virginia eyaletine bağlı Richmond’da Proud Boys ve Boogaloo Bois’in üyeleri olan silahlı gruplar, pazartesi akşamı Lobi Günü nedeni ile sokaklara indi. Silahlı gruplar, anayasanın 2’nci maddesinde yer alan ‘silah kullanabilme özgürlüğünü kaybetmemek’ için eyaletin Genel Kurul toplantısının başlangıcında Eyalet Meclis binasının yakınlarında toplandı. Silahlı gruplar, her sene eyalette silahlanmaya yönelik kısıtlamaların getirilmesine engel olmak amacı ile meclis üyelerine buna karşı olduklarını göstermeye çalışıyor.

Melania Trump’tan veda konuşması: Şiddet asla çözüm değil

  • Melania Trump, ABD Başkanı Donald Trump’ın görevi Joe Biden’a devretmesi öncesi ABD halkına veda etti. Melania Trump yayınladığı video mesajda, “Unutulmaz bir 4 yıldı. Donald ve ben Beyaz Saray’da zamanımızı tamamlarken, tüm insanları ve onların inanılmaz aşk, vatanseverlik ve kararlılık hikayelerini yüreğimde hissediyorum” dedi. “Yaptığınız her şeyde tutkulu olun, ama şiddetin asla bir çözüm olmadığını ve asla haklı çıkarılamayacağını unutmayın” ifadelerini kullanan First Lady, “Bir aile olarak gelecek nesiller için umut ışığı olmayı ve cesaret, iyilik ve inanç ruhumuzla Amerika’nın ulusumuzu daha da yükseğe çıkarma mirasını sürdürebiliriz” diye konuştu. Melania Trump Amerikan halkına, “Bu ülkenin tüm halkı sonsuza dek kalbimde olacak. Teşekkürler. Tanrı sizi ve Amerika Birleşik Devletleri’ni korusun” sözleriyle veda etti.
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