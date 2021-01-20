​Silah satışları patladı ​

Kongre baskını sonrası çatışma ortamına savrulan ABD’de silah satışlarında yaşanan artış, ülkede olası bir iç savaşa dair endişeleri artırdı. The Independent’ın haberine göre, silah mağazası sahipleri Glock tabancalar ve yarı otomatik silah satışlarında patlama yaşandığını söyledi. Kaliforniya’da bir silah mağazası müdürü Danielle Jaymes, “Çok fazla AR silah satıyoruz. Silahları duvara asmaya fırsatımız olmuyor” ifadelerini kullandı. Yarı otomatik AR-15 tüfeği, katliam silahı olarak da biliniyor.

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Silah satışlarının artışına neden olarak ise göreve gelen Biden yönetiminin silah satışlarına daha sıkı kontrol getireceği korkusunun neden olduğu belirtiliyor. Ülkede, 3 Kasım seçimleri öncesi yayınlanan FBI raporları da 2020 yılında silah satışlarındaki artışa dikkat çekmişti. Ocak ve Ekim ayları arasında yaklaşık 16,5 milyon kişinin silah ruhsatı için adli sicilinin incelendiği kaydedilmişti. Bu rakam 2019 yılında 12,3 milyondu.

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GRUPLAR SOKAĞA İNDİ

Öte yandan, Virginia eyaletine bağlı Richmond’da Proud Boys ve Boogaloo Bois’in üyeleri olan silahlı gruplar, pazartesi akşamı Lobi Günü nedeni ile sokaklara indi. Silahlı gruplar, anayasanın 2’nci maddesinde yer alan ‘silah kullanabilme özgürlüğünü kaybetmemek’ için eyaletin Genel Kurul toplantısının başlangıcında Eyalet Meclis binasının yakınlarında toplandı. Silahlı gruplar, her sene eyalette silahlanmaya yönelik kısıtlamaların getirilmesine engel olmak amacı ile meclis üyelerine buna karşı olduklarını göstermeye çalışıyor.

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