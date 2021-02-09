Dünya Silahlanıyor ama askerine maaş veremiyor
ORTADOĞU

​Silahlanıyor ama askerine maaş veremiyor

Silahlanıyor ama askerine maaş veremiyor

Doğu Akdeniz’de krizi tetikleyen ve ekonomik çöküşe rağmen silahlanmaya hız veren Yunanistan, sınırda görev yapan askerlere maaş ödeyemiyor. Yunan hükümetinin Türk-Yunan sınırı yakınlarındaki Evros (Meriç) bölgesinde görev yapan askeri personele 6 aydır maaş ödemediği ortaya çıktı. Askerlerin yardım talebi Meclis’in gündemine taşındı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Yunan ordusuna altı aydır maaş ödenmiyor.
​Yunan ordusuna altı aydır maaş ödenmiyor.

Yunan ordusunda maaş krizi başladı. Yunanistan’da, Türk-Yunan sınırı yakınlarındaki Evros (Meriç) bölgesinde görev yapan askeri personele 6 aydır maaş ödenmediği öne sürüldü. Yerel basındaki haberlere göre, Doğu Makedonya-Trakya Bölgesi Askeri Birliği tarafından Evros bölgesi milletvekillerine gönderilen mektupta, Evros’ta güvenlik bölgesinde yasa dışı göç akınlarına karşı görev yapan 3 askeri birlik personelinin 6 aydır maaşlarının ödenmediği iddia edilerek, bu askerlere yardımcı olmaları istenildi.

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YARDIM BEKLİYORUZ

  • 2020’de de benzer bir olay yaşandığı ve meselenin çözümü için Meclis gündemine taşındığı savunulan mektupta, “Doğu Makedonya-Trakya Bölgesi Askeri Birliği olarak silahlı kuvvetlerimizin bu sınır bölgesinde sınırlarımızı korumak için her türlü çabayı göstererek görev yapan personelinin cezalandırılmaması için yardımlarınızı umuyoruz” ifadelerine yer verildi.
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