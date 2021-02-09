​Silahlanıyor ama askerine maaş veremiyor Silahlanıyor ama askerine maaş veremiyor Doğu Akdeniz’de krizi tetikleyen ve ekonomik çöküşe rağmen silahlanmaya hız veren Yunanistan, sınırda görev yapan askerlere maaş ödeyemiyor. Yunan hükümetinin Türk-Yunan sınırı yakınlarındaki Evros (Meriç) bölgesinde görev yapan askeri personele 6 aydır maaş ödemediği ortaya çıktı. Askerlerin yardım talebi Meclis’in gündemine taşındı.

Haber Merkezi 09 Şubat 2021, 00:00 Son Güncelleme: 09 Şubat 2021, 02:57 Yeni Şafak