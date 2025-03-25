Şili'nin Araucania bölgesindeki orman yangını nedeniyle 2 bin kişi tahliye edildi

Ulusal basında çıkan habere göre, Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi (Senapred) tarafından yapılan açıklamada, Traiguen kasabasındaki orman yangını nedeniyle 2 bin kişinin tahliye edildiği ve yangının şu ana kadar 1190 hektarlık alanı küle çevirdiği bildirildi. Açıklamada, Traiguen kasabasındaki tüm okulların tatil edildiği, yangına havadan ve karadan çok sayıda ekibin müdahale ettiği belirtildi.