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Şili'nin Araucania bölgesindeki orman yangını nedeniyle 2 bin kişi tahliye edildi

Şili'nin Araucania bölgesindeki orman yangını nedeniyle 2 bin kişi tahliye edildi

08:0625/03/2025, Salı
AA
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Yangına havadan ve karadan çok sayıda ekip müdahale ediyor.
Yangına havadan ve karadan çok sayıda ekip müdahale ediyor.

Güney Amerika ülkesi Şili'deki Araucania bölgesinde devam eden orman yangını nedeniyle 2 bin kişi tahliye edildi.

Ulusal basında çıkan habere göre, Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi (Senapred) tarafından yapılan açıklamada, Traiguen kasabasındaki orman yangını nedeniyle 2 bin kişinin tahliye edildiği ve yangının şu ana kadar 1190 hektarlık alanı küle çevirdiği bildirildi. Açıklamada, Traiguen kasabasındaki tüm okulların tatil edildiği, yangına havadan ve karadan çok sayıda ekibin müdahale ettiği belirtildi.


Araucania Bölgesi Şefi Patricio Amparan, basına yaptığı açıklamada, "Traiguen'de karmaşık bir süreç yaşanıyor. Şiddetli rüzgarlar, yangınla mücadeleyi oldukça zorlaştırıyor ve yangının çok hızlı yayıldığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.







#Araucania bölgesi
#orman yangını
#Şili

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