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Japonya orman yangınlarına teslim

Japonya orman yangınlarına teslim

04:0025/03/2025, Salı
G: 25/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Japonya’nın Iwate eyaletinde 26 Şubat’ta da başlayan orman yangını bir kişinin ölümüne, 171 yapının zarar görmesine neden olmuştu. Alevler 12 günde kontrol altına alınabilmişti.
Japonya’nın Iwate eyaletinde 26 Şubat’ta da başlayan orman yangını bir kişinin ölümüne, 171 yapının zarar görmesine neden olmuştu. Alevler 12 günde kontrol altına alınabilmişti.

Japonya’nın Okayama ve Ehime eyaletlerinde çıkan orman yangınlarında toplamda 355 hektarlık alanın küle döndüğü belirtildi. Japonyalı yetkililer, ülkenin Okayama ve Ehime eyaletlerinde başlayan orman yangınlarının kuru havanın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldığını belirtti. Okayama eyaletinde en az 250 hektarlık ormanlık alan küle dönerken, altı yapı da yangın nedeniyle zarar gördü. 403 hanede ise yaşayan 893 kişiye tahliye uyarısı yapıldı. Ehime eyaletinde çıkan orman yangınının da en az 105 hektarlık alanı yok ettiği kaydedildi.



#Japonya
#yangın
#orman

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