Ahşap paletlerde başlayan yangın evlere sıçradı

Atatürk Mahallesi Beceren Sokak'ta ahşap palet, plastik kasa ve pazar şemsiyelerinin bulunduğu boş alanda sabah saatlerinde yangın çıktı. Ahşap paletlerin tutuşması ile çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki 5 eve sıçradı.

İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Mahalleli de evlerini boşalttı. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından büyümeden söndürüldü. Yangında toplam 5 ev zarar gördü. Aynı noktada 3'üncü kez çıktığı öğrenilen yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.