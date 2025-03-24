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Ahşap paletlerde başlayan yangın evlere sıçradı

Ahşap paletlerde başlayan yangın evlere sıçradı

11:2924/03/2025, Pazartesi
DHA
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde boş arazideki ahşap paletlerin tutuşması ile başlayan yangın, evlere sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 5 ev zarar gördü.

Atatürk Mahallesi Beceren Sokak'ta ahşap palet, plastik kasa ve pazar şemsiyelerinin bulunduğu boş alanda sabah saatlerinde yangın çıktı. Ahşap paletlerin tutuşması ile çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki 5 eve sıçradı.

İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Mahalleli de evlerini boşalttı. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından büyümeden söndürüldü. Yangında toplam 5 ev zarar gördü. Aynı noktada 3'üncü kez çıktığı öğrenilen yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.



#Manisa
#Yangın
#İtfaiye

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