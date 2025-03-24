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ABD'de yangınlar nedeniyle tahliye emri verildi

ABD'de yangınlar nedeniyle tahliye emri verildi

11:0924/03/2025, Pazartesi
DHA
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ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinin Polk County bölgesinde çıkan orman yangınları nedeniyle yetkililer tahliye emri verdi. Yangınları söndürme çalışmaları sürüyor.

Polk County Acil Durum yetkilileri, üç farklı bölgede çıkan yangınların kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğünü ve halkın güvenliği için belirli bölgelerin tahliye edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, yangının geçen hafta başladığı ancak düşük nem ve bitki örtüsünün de etkisiyle hafta sonu hızla büyüdüğü kaydedildi. Üç yangında 3 bin dönümden fazla alanın küle döndüğünü belirten yetkililer, bölge sakinlerini resmi duyuruları takip etmeye ve güvenlik talimatlarına uymaya çağırdı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.


Yangınlar nedeniyle Kuzey Carolina Hava Kalitesi Dairesi, Polk bölgesi için sağlıksız havayı işaret eden ‘Kırmızı Kod' uyarısı ve Rutherford bölgesi için duman hassasiyeti olan kişilere sağlıksız havayı işaret eden ‘Turuncu Kod' uyarısı yayınladı.




#Yangın
#ABD
#İtfaiye

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