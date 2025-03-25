Yapı ruhsatına yangın ayarı

Yangın tedbirleri kapsamında artık binalar inşa edilirken yapı ruhsatı için itfaiyenin onayına ihtiyaç duyulacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'te yapılacak değişikliklerde sona gelindi. Yapı ruhsatı düzenlenmesi aşamasındaki projeler de belediye itfaiye teşkilatınca denetlenecek.





ONAY ALINMADAN İŞLEM YOK

İtfaiyenin uygun görüş vermesi halinde yapının inşaatına devam edilecek. Uygunluk görüşü almayan yapılara şartların yerine getirilmesi için süre 3 ila 6 ay arasında süre tanınacak. Bu süre içerisinde uygunluk şartlarını yerine getiremeyen yapının inşaatları askıya alınacak. Tamamlanmış yapılar da belediye itfaiye teşkilatınca incelenecek. Denetimden geçen yapılara uygunluk raporu verilecek. Uygunluk almayan yapılara da 3 ila 6 ay arasında süre tanınacak. Bu zaman zarfında gereken şartlı tamamlamayan yapıların ruhsatları askıya alınması kararlaştırılacak.





UZMANLIK SERTİFİKASI

Ayrıca temel seviye yangın uzmanlığının eğitimi 170 saat olacak. Sınavdan başarılı olanlar temel seviye yangın uzmanlığı sertifikası alacak. İleri seviye yangın uzmanlığı içinse bu sınavdan başarılı olanlara 70 saatlik ilave eğitim verilecek ve yine sınava girecek. Bu sınavda başarılı olanlarda ileri seviye yangın uzmanlığı sertifikası alacak. Yine yılda 20 saat meslek içi eğitim verilecek.





51 İLE MERKEZİ İTFAİYE

Öte yandan büyükşehir olmayan yerlerde ilde yer alan ilçe belediyelerini de içerecek şekilde il düzeyinde itfaiye teşkilatı kurulacak. Ülke genelindeki 51 ilde il düzeyinde itfaiye teşkilatı kurulacak. Elektrikli araçların şarj edildiği kapalı otoparklarda yangın güvenliği önlemleri yeniden belirlenecek. Yapılardaki otomatik yangın algılama sistemleri merkezi itfaiye teşkilatına bağlanacak.



