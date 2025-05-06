Şili’nin üzerinde airglow ışıkları parlıyor

Avrupa Güney Gözlemevi’ne (ESO) bağlı La Silla Gözlemevi'nin kamerası, Şili'nin ışık kirliliğinden uzak Atacama Çölü'nde gökyüzünü yeşile boyayan olağanüstü bir doğa olayını görüntülediği belirtildi. Söz konusu yeşil parıltı aurora değil, adı airglow: yani atmosferin üst katmanlarından yayılan doğal bir ışık olduğu ifade edildi. Airglow genellikle aurorayla karıştırılsa da iki olay tamamen farklı olduğu kaydediliyor. Airglow, Güneş’ten gelen ultraviyole ışınların, atmosferdeki atom ve molekülleri uyararak yaydığı sürekli ama çok hafif bir ışıma olurken, auroralar da Güneş’ten gelen yüklü parçacıkların Dünya'nın manyetik alanıyla etkileşimi sonucu oluşan, çok daha parlak ve geçici ışık patlamalarıdır. Airglow, çıplak gözle görülemeyecek kadar sönüktür. Bu ışık sadece yüksek hassasiyetli kameralar tarafından, çok karanlık yerlerde görüntülenebildiği dile getirildi.