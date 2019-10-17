Şimdi de tank yalanı

Barış Pınarı Harekatı’nın ilerlemesiyle YPG/PKK terör örgütü yanlılarının sosyal medyada, başka olaylarda ve zamanlarda çekilmiş görüntüleri manipüle etme çabası “alev içindeki, yanmış askeri araçlar ve tankların” kareleriyle devam etti. Irak’ta yanarak enkaz halini almış bir tankın Nisan 2003’te çekilmiş fotoğrafını çarpıtmak isteyen manipülatör bir hesap, görüntüler harekat sırasında çekilmiş gibi dezenformasyon yapmaya çalıştı. YPG/PKK yanlısı hesaplar, yakın tarihteki en ünlü tank savaşlarından birisinin yaşandığı Birinci Körfez Savaşı’ndan bir kare kullanmaktan çekinmedi. Yine alevler içinde kalmış Suriye’de 2012 yılından bir fotoğrafı dolaşıma sokan bir hesap da görüntüyü, harekat sırasında kaydedilmiş gibi yansıtmaya çabaladı.

YEMEN’DEN FOTOĞRAFLAR

Terör örgütü yanlısı bir hesap enkaz yanında alevler içinde bir tankın görüldüğü kareyi sosyal medyaya harekatta çekilmiş gibi yükledi. Ancak aynı fotoğrafın Suriye’de kaydedildiği Ağustos 2012’de başka bir mecrada yayınlandığı görüldü. Manipülatörler, Yemen’de yanmış askeri zırhlı araçların görüldüğü 2 Ekim tarihli kareyi sosyal medyada harekatta kaydedilmiş gibi gösterecek yazılarla paylaştı.