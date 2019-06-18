Dünya Sınır birliklerine komando sevkiyatı
ORTADOĞU

Sınır birliklerine komando sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.

Haber Merkezi AA
Sınırdaki birliklere komando takviyesi yapıldı.
Sınırdaki birliklere komando takviyesi yapıldı.

Çeşitli bölgelerden Hatay'a zırhlı araçlarla sevk edilen çok sayıda komando, geniş güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine doğru hareket etti.

Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

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