Sınır birliklerine komando sevkiyatı

Çeşitli bölgelerden Hatay'a zırhlı araçlarla sevk edilen çok sayıda komando, geniş güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine doğru hareket etti.
Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Çeşitli bölgelerden Hatay'a zırhlı araçlarla sevk edilen çok sayıda komando, geniş güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine doğru hareket etti.
Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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