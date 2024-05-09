Sınır kapısına ABD paravanı

İsrail, Hamas’ın ateşkes teklifini kabul etmesine rağmen başlattığı Refah’a kara saldırısında, Gazze’yi dünyaya bağlayan Refah ve Kerem Ebu Salim sınır kapılarının kontrolünü ele geçirmişti. İsrail basınından Times of Israel ve Haaretz gazetesinin haberine göre işgalci güç, uluslararası baskıdan kurtulmak adına sınır kapısının kontrolünü ABD özel güvenlik şirketine devredecek. Söz konusu şirketin kimliği açıklanmazken, şirketin Orta Doğu ve Afrika’da faal bir şekilde hizmet verdiği ifade edildi. Diğer yandan ABD’nin yapımını üstlendiği işgal limanının yapımının tamamlandığı açıklandı. İsrail’in, yardım faaliyetlerini işgal limanı üzerinden yürüterek kıyı şeridine tam abluka uygulayacağı düşünülüyor.

TESİSLERİ YIKMAYACAK

Haaretz’in haberine göre, İsrail ABD’ye, Refah'a kara operasyonun amacını "rehine müzakerelerinde Hamas'a baskı uygulamak ve sınır kapısının Hamas'ın gücünün simgesi olmaktan çıkarmak" diye sundu. Amerikan Başkanı Joe Biden yönetiminin ve Mısır’ın “operasyon sınırlı ve süreli olacak” vaadiyle ikna edildiği belirtilen haberde, Netanyahu, operasyonun tamamlanmasının ardından Refah Sınır Kapısı'nın kontrolünü özel bir Amerikan güvenlik şirketine devredeceği güvencesi verdi. Yine anlaşma kapsamında işgalci güç, saldırı süresince sınır kapısının işlemesi için gerekli tesislere zarar vermemeyi taahhüt etti.

ORTA DOĞU VE AFRİKA’DA FAAL

Habere göre İsrail hükümeti, adı açıklanmayan, ama eski ABD özel kuvvet askerlerini çalıştırdığı ve Afrika ve Orta Doğu'daki stratejik bölgelerin güvenliği konusunda uzman olduğu belirtilen özel güvenlik şirketiyle görüşme aşamasında. Gerekirse İsrail ve ABD, şirkete Refah'taki faaliyetlerinde yardım edecek. Söz konusu bilgiler ışığında akıllara, Irak ve Afganistan’da ABD'nin "pis işlerini gören" 'güvenlik' şirketi Blackwater, yeni adıyla Academi geldi.

FİLİSTİNLİ GRUPLAR KARŞI ÇIKIYOR

Filistinli grupların büyük bölümünü bünyesinde barındıran Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesi, Refah Sınır Kapısı idaresinin ABD'li güvenlik şirketi tarafından üstlenileceğine dair İsrail medyasında çıkan haberlerin ardından "dış vesayeti reddediyoruz" açıklaması yaptı. Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafı idaresinin Filistin'in iç meselesi olduğu kaydedilen açıklamada,, "Bunu bir tür işgal olarak kabul edeceğiz. Bu yöndeki herhangi bir planı bertaraf etmek için işgale karşı verdiğimiz mücadelenin aynısını vereceğiz" denildi.

İŞGAL LİMANI TAMAMLANDI

Refah’ta 1,3 milyon Filistinlinin akıbetine ilişkin endişeler yaşanırken, İsrail’in Gazze’ye yönelik tam uygulama planının koçbaşı olan işgal planının yapımı tamamlandı. ABD Savunma Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, yaptığı açıklamada Kıyı Ötesi Ortak Lojistik (JLOTS) adlı iskelenin iki bölümünün inşasının tamamlandığını kaydederek, "Bugün itibarıyla JLOTS’un iki bölümünün, yüzen iskele ve Trident iskelesinin inşaatı tamamlandı ve açık denizde son hareketini bekliyor" dedi. Söz konusu limanın faaliyete geçmesi halinde, Gazze’ye yapılacak kara yardımlarının İsrail tarafından tamamen durdurulmasından endişe duyuluyor.

GÖSTERMELİK OLARAK AÇTI

Öte yandan İsrail ordusu, geçtiğimiz pazar günü kapattığı Gazze'ye açılan Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nı dün yeniden açtı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Sınır Kapısının işler halde olduğu ve Mısır'dan gelen insani yardım konvoyunun Gazze'ye girdiği kaydedildi. İsrail, geçtiğimiz pazar günü Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı yakınlarına düzenlenen füze saldırıları sonrası geçişleri engellemeye başlamıştı. Axios'un verdiği bilgiye göre, ABD Başkanı Joe Biden, Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede ve insani yardımların geçişine izin verilmesini talep etmişti.







