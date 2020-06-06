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Dünya Sirtede sıcak saatler Libya ordusu önce aldı sonra geri çekildi
ORTADOĞU

Sirte'de sıcak saatler: Libya ordusu önce aldı sonra geri çekildi

Libya ordusu Trablus’un 450 kilometre doğusunda yer alan Sirte kentini darbeci Hafter militanlarından kurtardıktan saatler sonra şehirden geri çekilmek zorunda kaldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Libya ordusu isyancı Hafter'e bir darbe daha vurdu, Sirte kentinde kontrolü sağladı. El-Veşke, Terhune ve Trablus'un ardından Sirte'nin alınması isyancı Hafter'e ağır darbe vurdu.

Libya ordusu Vişke beldesini de Hafter milislerinden kurtardı
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Libya ordusu Vişke beldesini de Hafter milislerinden kurtardı

Bölgede operasyonlarını artıran ordu, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri kurtarmak için de harekat başlattı.

Hafter güçleri şehrin doğusuna çekilirken, Sirte'deki 604. Tugay'a bağlı militanlar Libya UMH güçlerine saldırı başlattı.

Hafter unsurlarına ait hava araçlarının destek verdiği saldırının ardından Libya ordusu Sirte'den geri çekildi.

Sirte’de bulunan Hafter militanları kaçtı
OYNAT 00:36
Sirte’de bulunan Hafter militanları kaçtı
Libya'nın Sirte kentine Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) yeni bir operasyon başlatmasının ardından Darbeci General Hafter'e bağlı milislerin konvoylar halinde şehirden kaçtıkları görüldü.

"Hafter savaş suçu işledi"

Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El Meşri ise, Libya'nın siyasi çözüm çerçevesinin dışında olan her türlü önergenin reddedildiğini açıkladı.

  • Hafter'den temizlenen Trablus'ta halk kutlamaları sürdürüyor. Türkiye ziyaretinden dönen Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac da uçakla bölgeden geçerken kutlamaları izledi.

Libya ordusu, Terhune hastanesinde 106 kişinin cansız bedenini buldu. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sivillerin, milislerce infaz edildiği belirtildi.

  • Hafter'in savaş suçu işlediği vurgulandı. Birleşmiş Milletler ile Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden soruşturma talep edildi.
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