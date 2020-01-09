Dünya Sirteyi Haftere bırakmayız
ORTADOĞU

Sirte’yi Hafter’e bırakmayız

Libya’da BAE destekli Hafter terör grubuna yönelik operasyonlar sürüyor. Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne bağlı güçler top atışlarıyla Trablus’un güneyindeki Hafter güçlerini vurdu. Yoğun ateş altında kalan Hafter güçleri çekilmek zorunda kaldı. Yeni Şafak’a konuşan Albay Adel Abdul Kafi, “Sirte’yi Hafter’e bırakmayacağız” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ulusal Mutabakat Hükümeti Hafter güçlerini püskürttü.
Ulusal Mutabakat Hükümeti Hafter güçlerini püskürttü.

Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Hafter terör örgütü arasındaki çatışmalar devam ediyor. Alınan bilgiye göre UMH’ye bağlı güçler top atışları ile Trablus’un güneyindeki Hafter güçlerini bombaladı. Yoğun ateş altında kalan Hafter güçleri çekilince mevziler ele geçirildi. Hafter milislerinin attığı havan mermisinin Ayn Zara bölgesinde bir eve isabet etti.

Terörist Hafter

İLERLEYİŞLERİ DURDURULDU

UMH saflarındaki Suudi Arabistan Bağlantılı bir grubun taraf değiştirmesi nedeniyle düşen Sirte kırsalında da çatışmalar hız kazandı. Kentin batısına doğru ilerlemeye çalışan Hafter güçleri SİHA’larla vuruldu. Yerel kaynaklara göre en az 15 kayıp veren Hafter güçleri çekilmek zorunda kaldı. Ordu Sözcüsü Muhammed Kanuni de, Sirte’nin batısındaki Al Hassan bölgesindeki BAE’nin Hafter milislerine verdiği zırhlı araçlar, uçaksavarların çoklu roket atarlarla imha edildiğini duyurdu.

DEAŞ’TAN ALDIK, YİNE ALACAĞIZ

Sirte’deki durumla ilgili Yeni Şafak’a bilgi veren Albay Adel Abdul Kafi, “Sirte’de operasyon odası kuruldu, komutanı ise İbrahim Beytulmal oldu. Beklenilen teçhizat ve askeri destek Sirte sınırına geldi. Sirte’yi DEAŞ’tan almak için 8 ay savaştık, 700’e yakın şehit verdik. Bundan dolayı Sirte’yi Hafter’e bırakmayacağız geri alacağız” dedi. Sirte’de daha önce DEAŞ’a destek verenlerin bugün Hafter’le çalıştığını belirten Abdul Kafi, “Biz biliyoruz, herkes de biliyor, DEAŞ ve taraftarları Hafter’i destekliyor” ifadelerini kullandı.

Libya'da kritik saatler: Türkiye'nin desteği hızlanmazsa Trablus düşebilir
DÜNYA
Libya'da kritik saatler: Türkiye'nin desteği hızlanmazsa Trablus düşebilir

BAE İLE İLİŞKİYİ BİTİRİN

Öte yandan Libya Devlet Yüksek Konseyi, Hafter’in en büyük destekçisi Birleşik Arap Emirliklerini hedef alan bir karara imza attı. Konsey, “UMH’ye Birleşik Arap Emirlikleri’yle (BAE) ilişkileri kesme öneri-sinde bulundu. Konsey’in 48. oturumunun ardından yapılan açıklamada, başta askeri okul katliamı olmak üzere başkent Trablus’a yönelik saldırıların doğrudan ve temel ortağı olması hasebiyle BAE aleyhinde ulus-lararası forumlarda tüm yasal önlemlerin alınması istendi. Libya’ya karşı savaş halinde ve düşmanca bir tutum içinde olması nedeniyle BAE ile ilişkilerin kesilmesini öneren Konsey, açıklamada, Birleşmiş Millet-ler (BM) Anlaşması gereğince kendisine tanınan tüm yollarla bu saldırılara cevap verme hakkını saklı tuttuğunu vurguladı.

Sivilleri vurdu

  • Türkiye’nin destek verdiği Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin saldırısıyla ağır darbe alan BAE teröristi Hafter sivilleri hedef aldı. Saldırıda iki çocuk hayatını kaybetti. Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) başkent Trablus'un güneyinde, darbeci General Halife Hafter milislerinin düzenlediği havan saldırısında 2 çocuğun öldüğünü duyurdu.
  • İKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
  • UMH'ye bağlı güçlerin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Ofisi’nin resmi Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamada, Hafter milislerinin attığı havan mermisinin Ayn Zara bölgesinde bir eve isabet etmesi sonucu 2 çocuğun yaşamını yitirdiği kaydedildi. Facebook açıklamasında ayrıca, UMH'ye bağlı güçlerin, ülkenin doğusundaki Sirte kenti yakınlarında bulunan El-Veşka bölgesinde Hafter milislerine ait bazı askeri araçları kullanılmaz hale getirdiği de belirtildi.
  • İHA’LAR 302. TABURU VURDU
  • Öte yandan Hafter güçlerine yakın sosyal paylaşım platformlarında, UMH'ye ait bir insansız hava aracıyla (İHA) hedef alınan 302. Tabur'da 5 milisin hayatını kaybettiği duyuruldu. Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri darbeci General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan 2019'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Hafter'in havası çökecek
GÜNDEM
Hafter'in havası çökecek
ABD üslerine füze yağdı

ABD üslerine füze yağdı

​Kasım Süleymani suikastinin misillemesi 5 gün sonra gerçekleşti.
Libyada ateşkes çağrısı

Libya'da ateşkes çağrısı

Rus gazını Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım projesi hizmete alındı.
İlk yerli otomobil fikri Erbakan’dan

İlk yerli otomobil fikri Erbakan’dan

​1961 yılına ilişkin Bakanlar Kurulu tutanaklarıyla ortaya konuldu.
Kandil'e nokta atışı

Kandil'e nokta atışı

PAJK'nın iki numaralı sözde yöneticisi Mehmetçik tarafından öldürüldü.
Sirte’yi Hafter’e bırakmayız

Sirte’yi Hafter’e bırakmayız

Libyalı ​Albay Adel Abdul Kafi Yeni Şafak'a konuştu.
Jet yargılama

Jet yargılama

​Seri muhakeme usulü, 1 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başladı.
Pentagon'dan saldırı açıklaması

Pentagon'dan saldırı açıklaması

Personel zayiatı verme niyetiyle yapılmış bir saldırıydı.
Helikopterinde<br>GPS hırsızlığı davası

Helikopterinde
GPS hırsızlığı davası

​Sanıklar eski beyanlarını tekrarladı, duruşma 22 Nisan'a ertelendi.
Yeşil bölgeye füze atıldı

Yeşil bölgeye füze atıldı

ABD'nin açıklamaları tansiyonu düşürmedi.
Ateşkes teklifine yeşil ışık

Ateşkes teklifine yeşil ışık

​Türkiye ve Rusya ortak açıklama ile çağrı yapmıştı.
Tunceli'yi ayağa kaldıran olay

Tunceli'yi ayağa kaldıran olay

Erkek çocukları istismar eden 3 kişi yakalandı.
4 askerimiz <br>şehit oldu

4 askerimiz
şehit oldu

​Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber geldi.
Barış mesajı

Barış mesajı

Saldırı sonrası Trump'tan ilk açıklama.
Ortak tavır

Ortak tavır

Erdoğan ve Putin'den 3 kritik konuda yazılı açıklama.
Libya için <br>ateşkes çağrısı

Libya için
ateşkes çağrısı

Erdoğan ve Putin 12 Ocak'tan itibaren ateşkes yapılmasını istedi.
TürkAkım'da <br>vanalar açıldı

TürkAkım'da
vanalar açıldı

Rus doğalgazı iki ülke üzerinden Avrupa'ya ulaşıyor.
TOGG'dan yeni video

TOGG'dan yeni video

Türkiye'nin otomobilinin tasarım hikayesi Cuma günü paylaşılacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.