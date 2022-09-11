Dünya Sırtını ABD ve Fransaya dayadı
AVRUPA

Sırtını ABD ve Fransa'ya dayadı

Yunanistan Başbakanı Miçotakis imzaladıkları iş birliği anlaşmalarına atıfta bulunarak: ''Bizim daha çok müttefikimiz var. En önemlileri ABD ve Fransa'' ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
Sırtını ABD ve Fransaya dayadı
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Atina yönetimi, gerilim peşinde koşmayı sürdürüyor. Ege ve Doğu Akdeniz'de Türk savaş uçaklarını taciz eden Yunan tarafı, uluslararası alanda kendini haklı çıkarma çabasında.

"Onlarca iş birliği anlaşması imzaladık"

Atina'dan tansiyonu yükseltici açıklamalara bir yenisi eklendi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'yi üstü kapalı tehdit etmeye çalıştı.

Uluslararası Ticaret Fuarı'nda düzenlediği basın toplantısında konuşan Miçotakis, "Ülkemiz, onlarca iş birliği anlaşması imzaladı. Bizim daha fazla müttefikimiz var." dedi.

"En önemlileri Fransa ve ABD"

Ege'nin diğer tarafından tehditlerle karşılaştıklarını savunan Miçotakis, Batı ve Afrika'dan Asya ve Arap dünyasına kadar birçok ülkeyle müttefiklik bağlarına sahip olduklarını söyledi.

Açıklamasında Miçotakis, "Bunların arasında elbette daha önemlileri stratejik savunma anlaşmaları yaptığımız Fransa ve ABD." ifadesini kullandı.

Miçotakis: Diplomatik kalkanımız, caydırıcılık mızrağıyla hareket ediyor

Yunan Başbakan, daha önceki açıklamasında, "Söz verdik ve gururlu bir vatanımız var. Ülkemiz, İyon Denizi'nde karasularını 12 mile genişlettiği için şimdi daha da büyük." demişti.

Kathimeri'nin haberine göre, Kiryakos Miçotakis, "Diplomatik kalkanımız, aynı zamanda ulusal caydırıcılık mızrağıyla da birlikte hareket ediyor." diye konuşmuştu.

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