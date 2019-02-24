Dünya Sisi Kral Selmanla görüştü
ORTADOĞU

Sisi Kral Selman'la görüştü

Mısır'da darbeyle başa gelen Cumhurbaşkanı Sisi, Kral Selman bin Abdulaziz ile bir araya geldi. İki ülke arasındaki bölgesel meseleler ele alınırken, ikilinin Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ne Kıyısı Olan Arap ve Afrika Ülkeleri Konseyi oluşturulmasının önemini vurguladığı belirtildi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Kral Selman bin Abdulaziz.
Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Kral Selman bin Abdulaziz.

Mısır'da darbeyle gelen Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Kral Selman bin Abdulaziz ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasında, bölgesel meselelerde en üst düzeyde koordinasyonun sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

  • Mısır resmi haber ajansı MENA'da yer alan habere göre, Sisi, Şarm eş-Şeyh kentinde bugün başlayacak Avrupa Birliği (AB)-Arap Zirvesi çerçevesinde Mısır'da bulunan Kral Selman'la bir araya geldi.

Sisi görüşmede, iki ülke arasında bölgesel meselelerde en üst düzey koordinasyon ve danışmanın sürdürülmesi gerektiğini ve bunun iki ülkenin stratejik ittifakını derinleştirmeye bağlı olduğunu kaydetti.

İkili ilişkileri ele aldılar

Kral Selman da ziyaretinin, iki ülke arasındaki seçkin ilişkileri sürdürmek ve ikili iş birliğini desteklemek için gerçekleştiğini kaydetti.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA da Kral Selman ve Sisi'nin, Şarm eş-Şeyh'te bir araya gelerek, bölgedeki gelişmeleri ve bu alanda harcanan çabaları görüştüğünü kaydetti.

Mısırlı muhaliflerden Sisi'ye boykot çağrısı

"İstikrarda Yatırım" başlığıyla düzenlenecek ilk AB-Arap Zirvesi, bugün Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde başlayacak.

Zirvede Filistin meselesinin yanı sıra çeşitli siyasi ve ekonomik konuların ele alınması bekleniyor.

Mısırlı muhalif ve aktivistler, AB liderlerine Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idam edilmesine tepki olarak zirveyi boykot etmeleri çağrısında bulunmuştu.

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