Sisi 'Sarı Yelek' satışını yasakladı

Mısır'da darbeyle göreve gelen Abdulfettah El-Sisi, Fransa'da, Belçika'da ve Hollanda'da zam kararlarını protesto edenlerin simgesi 'Sarı Yelek'in satışını Mısır'da yasakladı.

Mısır emniyetinden yapılan açıklamada, çok sayıda sarı yelek satışına izin verilmeyeceği ifade edildi. Fransa'da 17 Kasım'dan bu yana ülkeyi savaş alanına çeviren protesto gösterilerinin Mısır'a sıçramasından korkan Sisi rejimi, Kahire'deki bazı dükkanlara talimat verdi.

AP'de yer alan habere göre, Mısır Devrimi'nin yaklaştığı bugünlerde sarı yeleklerin ancak polis onayıyla satılacağı ifade edildi.

2011 Mısır Devrimi, 2010-2011 Yasemin Devrimi'nin öncülüğünde, 25 Ocak 2011'den beri Mısır'da devam eden, halkı mevcut yönetime karşı seferber olmaya çağıran sokak gösterileri, protestolar ve sivil itaatsizliklerin bütünüdür.

Reuters

'Sarı Yelek' neyi temsil ediyor?

Sarı Yelek, Fransa'da ve pek çok ülkede şoförleri temsil ediyor.

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine yönelik öfkeye dönüşen "sarı yeleklilerin" eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron'dan akaryakıt vergilerini düşürmesini ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

OYNAT 00:32 Macron Sarı Yelekliler ile aynı masada Fransa'yı etkisi altına alan Sarı Yelekliler protestosu Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geri adım atmasına rağmen hafta sonu devam etmişti. Macron, bugün işçi sendikaları ile bir araya geldi.

Champs-Elysees ve çevresinde 1 Aralık'ta düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı gösteride polisin eylemcilere sert müdahalesi, sokaklarda araçların ve çöp bidonlarının yakılması, iş yerlerinin yağmalanması, sık aralıklarla ses bombalarının patlatılması ve alevlerin yükselmesi, kenti "kaosa" sürüklemişti.

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Sarı yeleklilerin protesto ettiği akaryakıt zamlarının 2019 yılı için iptal edildiği açıklanmış ancak eylemciler bunun yeterli olmadığını savunarak gösterileri sürdüreceklerini duyurmuştu.