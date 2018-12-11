Dünya Sisi Sarı Yelek satışını yasakladı
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Sisi Sarı Yelek Satışını yasakladı

Sisi 'Sarı Yelek' satışını yasakladı

Mısır'ın darbeci cumhurbaşkanı Sisi, Fransa ve Avrupa ülkelerini etkisi altına alan 'Sarı Yelek' satışını yasakladı. Kahire esnafına talimat veren Sisi rejimi, Fransa'daki gösterilerin ülkesine sıçramasından korkuyor.

Yeni Şafak
'Sarı Yelekliler' Fransa'da gösteriler düzenliyor. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi.
'Sarı Yelekliler' Fransa'da gösteriler düzenliyor. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi.

Mısır'da darbeyle göreve gelen Abdulfettah El-Sisi, Fransa'da, Belçika'da ve Hollanda'da zam kararlarını protesto edenlerin simgesi 'Sarı Yelek'in satışını Mısır'da yasakladı.

Mısır emniyetinden yapılan açıklamada, çok sayıda sarı yelek satışına izin verilmeyeceği ifade edildi. Fransa'da 17 Kasım'dan bu yana ülkeyi savaş alanına çeviren protesto gösterilerinin Mısır'a sıçramasından korkan Sisi rejimi, Kahire'deki bazı dükkanlara talimat verdi.

AP'de yer alan habere göre, Mısır Devrimi'nin yaklaştığı bugünlerde sarı yeleklerin ancak polis onayıyla satılacağı ifade edildi.

  • 2011 Mısır Devrimi, 2010-2011 Yasemin Devrimi'nin öncülüğünde, 25 Ocak 2011'den beri Mısır'da devam eden, halkı mevcut yönetime karşı seferber olmaya çağıran sokak gösterileri, protestolar ve sivil itaatsizliklerin bütünüdür.

Reuters

'Sarı Yelek' neyi temsil ediyor?

Sarı Yelek, Fransa'da ve pek çok ülkede şoförleri temsil ediyor.

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine yönelik öfkeye dönüşen "sarı yeleklilerin" eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron'dan akaryakıt vergilerini düşürmesini ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Macron Sarı Yelekliler ile aynı masada
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Macron Sarı Yelekliler ile aynı masada
Fransa'yı etkisi altına alan Sarı Yelekliler protestosu Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geri adım atmasına rağmen hafta sonu devam etmişti. Macron, bugün işçi sendikaları ile bir araya geldi.
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Champs-Elysees ve çevresinde 1 Aralık'ta düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı gösteride polisin eylemcilere sert müdahalesi, sokaklarda araçların ve çöp bidonlarının yakılması, iş yerlerinin yağmalanması, sık aralıklarla ses bombalarının patlatılması ve alevlerin yükselmesi, kenti "kaosa" sürüklemişti.

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Sarı yeleklilerin protesto ettiği akaryakıt zamlarının 2019 yılı için iptal edildiği açıklanmış ancak eylemciler bunun yeterli olmadığını savunarak gösterileri sürdüreceklerini duyurmuştu.

Fransa'da yanan ateş Belçika'ya sıçradı: Protestolar yasaklandı
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Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close, yaptığı açıklamada, Sarı yeleklilerin protestosunun yasaklandığını ve gösteriye devam edenlerin gözaltına alınacağını bildirdi.
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Emniyet yetkilileri ise öğle saatlerinden bu yana kentteki protestolarda 60 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.
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Belçika İçişleri Bakanı Jan Jambon, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gösterileri skandal olarak nitelendirdi.
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Polisin atlı kuvvetler ve biber gazıyla müdahale ettiği göstericiler ara sokaklara dağılmıştı.
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Sosyal medyadan yapılan çağrılar üzerine Brüksel'in çeşitli noktalarında öğlen saatlerinde başlayan sarı yeleklilerin protestoları, akşam saatlerinde Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve AB Konseyi binası önüne de sıçramıştı.
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Akaryakıt zamları ve hükümetin ekonomi politikalarını protesto eden göstericiler, şehir merkezinde 2 polis otosunu yakmıştı.
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Polisin tazyikli suyla ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği çok sayıda gösterici, hükümet karşıtı çeşitli sloganlar atarak çevre caddelere dağılmıştı.
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Meşaleler yakan ve ses bombaları atan sarı yelekliler, çevredeki tabelaları ve trafik lambalarını devirmişti.
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Gün içerisinde göstericiler başbakanlık binasına da taş atarak saldırmıştı.
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Bazı göstericilerin, polisin dikkatini çekmemek için zaman zaman sarı yeleklerini çıkararak kamufle olmaya çalıştıkları da dikkat çekmişti.
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Fransa'da sarı yelekliler adı altında örgütlenen eylemciler, son bir yılda motorin fiyatlarının yüzde 20'den fazla artması üzerine bir süredir ülke genelinde gösteri düzenliyor.
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Avrupa Birliği (AB) ve NATO gibi kurumlara ev sahipliği yapan Belçika'nın başkenti Brüksel'de sarı yeleklilerin protestoları başlamıştı.
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Sosyal medya üzerinden yapılan çağrılar üzerine, Brüksel şehrinin çeşitli noktalarında binlerce sarı yelekli protesto düzenledi.
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Akaryakıta yapılan zamları ve hükümetin ekonomi politikalarını protesto eden göstericiler, şehrin merkezindeki Avenue des Arts bulvarında polisle karşı karşıya geldi.
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Polisin tazyikli suyla müdahale ettiği yüzlerce gösterici, çeşitli hükümet karşıtı sloganlar attı.
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Meşaleler yakan ve ses bombaları patlatan sarı yelekliler, polisin yaklaşmaması için barikatlar kurmaya çalıştı.
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Protesto nedeniyle toplu taşımada ve araç trafiğinde aksamalar yaşandı. Brüksel'deki ana yollar da kesintiye uğradı.
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Fransa’da sarı yelekliler adı altında örgütlenen eylemciler, son bir yılda motorin fiyatlarının yüzde 20'den fazla artması üzerine yaklaşık bir süredir ülke genelinde gösteri düzenliyor.
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Sarı yelekliler, daha önce Belçika'nın Fransızca konuşulan Valon Bölgesi'nde protestolar düzenleyip, siyasi bir oluşuma gideceklerini açıklamışlardı.
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Fransa'da yanan ateş Belçika'ya sıçradı: Protestolar yasaklandı
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Fransa'da yanan ateş Belçika'ya sıçradı: Protestolar yasaklandı
Fransa'da yanan ateş Belçika'ya sıçradı: Protestolar yasaklandı
Belçika'nın başkenti Brüksel'de "sarı yelekliler"in başlattığı ve şiddet olaylarının yaşandığı protestolar yasaklandı.
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