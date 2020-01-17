Sisi’nin amacı İsrail’in güvenliği

Mısır’da cuntacı Abdülfettah el-Sisi rejiminin Kızıldeniz kıyısına inşa ettiği, açılışına Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ve Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid bin Selman’ın katıldığı Barnis Askeri Üssü’nün, İsrail’in güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapıldığı ortaya çıktı. İsrail Kanal 12 Televizyonunda üssün açılışının değerlendirildiği programda değerlendirmelerde bulunan Ehud Yaari, “İsrail’in söz konusu bölgede kısıtlı askeri varlığı olduğunu ve Mısır’ın inşa ettiği yeni üsle, İsrail’e gelen ve İsrail’den çıkan gemilerin güvenliğini sağlayacağı” değerlendirmesinde bulundu. İsrailli uzman, üssün açıldığı gün, Tel-Aviv’in Kahire’ye doğal gaz ihracına başladığına da dikkat çekti. Söz konusu iki gelişme Sisi döneminde Mısır’ın İsrail’in güvenlik ve ekonomik ihtiyaçlarına hizmet eden bir ülke konumuna düştüğünü gözler önüne serdi.

EİLAT VE AKABE’NİN GÜVENLİĞİ

İsrailli uzman, Süveyş Kanalı ile stratejik Babül Mendeb boğazını kontrol etme kabiliyetine sahip Barnis askeri üssü ile İsrail için Kızıldeniz kıyısında oldukça önemli iki liman, Eilat ile Ürdün’ün Akabe limanlarına yönelik güzergahın İran ve Husiler tarafından tehdit edilmesinin önüne geçileceğini savundu.

ÇİN BASKISI

Mısır halkının yüklü savunma harcamalarını protesto etmesine rağmen, Sisi yönetiminin Kızıldeniz kıyısına devasa bütçeli bir askeri üs yapmasının ardındaki diğer sebebin ise Çin baskısı olduğu belirtildi. Kanal 12’nin haberine göre geçen yıllarda Mısır ekonomisine milyarlarca dolar yatırım yapan ve “Kuşak ve Yol Projesi” için önemli güzergahlardan Kızıldeniz’de seyir güvenliğinin teminat altına alınmasını bekleyen Pekin yönetimini tatmin etmek için Barnis askeri üssünü inşa etti.

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BAE-SUUD KULLANACAK

Programda, Sisi rejiminin üssün inşası için Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’dan yardım aldığı da belirtildi. Yardımın niteliğine ilişkin bir açıklama yapılmazken, iki ülkenin daha önce Sisi rejimini maddi açıdan fonladığı biliniyor. Öte yandan hem Abu Dabi hem de Suudi Arabistan’ın Kızıldeniz’i kontrol etme amacı güttüğü ve yeni açılan Barnis askeri üssünü de bu amaçla kullanabilecekleri değerlendirildi.