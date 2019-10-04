Sisi’nin korkusu çocuklar

Darbe ile işbaşına gelen Sisi’nin 6 yıllık iktidarını zorlayan en güçlü eylemler olduğu belirtilen olaylarda, güvenlik güçlerinin baskınlar düzenleyerek şu ana kadar 2300 kişiyi gözaltına aldığı belirtiliyor. Uluslararası Af Örgütü de tutuklanan kişiler arasından yaşları 11 ila 17 arasında değişen 111 çocuğun bulunduğunu açıkladı. 111 çocuktan 69’una ise “terör örgütüne üyelik” ve “sosyal medyada propaganda” gibi suçlamalar yöneltildiği belirtildi. Öte yandan Mısır güvenlik güçlerinin aktivistlere yönelik siber saldırılar düzenlediği de iddia ediliyor. Mısır’da Sisi karşıtı eylemleri daha önce ordu ve Sisi’yle son derece yakın ilişkide bulunan, kaçak işadamı Muhammed Ali’nin ülkedeki yolsuzlukla ilgili ifşaatları tetiklemişti. Muhammed Ali daha sonra yayınladığı videolarda hayati tehlike içinde olduğunu iddia etmişti.

DÜNYA Mısır'da ilginç Sisi savunması: Hitler de diktatördü ama modern Almanya'yı kurdu