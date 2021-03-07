​Sistani’den Papa’ya teşekkür

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus’un Irak’ta Şiilerin en büyük dini mercisi Ali es-Sistani ile insanlığın günümüzde karşı karşıya olduğu büyük zorlukları görüştüğü bildirildi. Irak ziyaretini sürdüren Papa Franciscus, Sistani ile dün sabah Necef’teki evinde bir araya geldi. Sistani’nin ofisinden tarihi ziyarete ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede, çağımızda insanlığın ve ibadet yerlerinin karşılaştığı büyük zorluklar ve bunların üstesinden gelmede Allah’a olan inancın ve yüksek ahlaki değerlere bağlılığın rolünün ele alındığı belirtildi.

Görüşmede Sistani, başta işgal altındaki Filistin halkı olmak üzere farklı ülkelerdeki birçok insanın, özellikle savaş, şiddet eylemleri, ekonomik abluka, yerinden edilme, baskı, yoksulluk, dini ve entelektüel zulüm, temel özgürlüklerin bastırılması ve sosyal adaletin yokluğundan dolayı sorunlar yaşadığını dile getirdi. Ülkedeki Hristiyanların diğer Iraklılar gibi tüm haklara sahip olması ve güven içinde yaşamasını önemsediğini aktaran Sistani, Irak’ı ziyaretinden dolayı Papa’ya teşekkür etti.

DİNİ GRUP TEMSİLCİLERİYLE BİRARADA

Öte yandan Papa, Hazreti İbrahim’in doğum yeri olduğuna inanılan Nasiriye’deki antik Ur kentini de ziyaret etti. Irak’taki dini gruplarının temsilcileriyle bir araya gelen Papa Francis, “Biz, İbrahim’in torunlarıyız. Birbirimizi sevmeliyiz. Birbirimizden ayrı çalışmamalıyız. Bu toprakları birlikte ihya edebiliriz. Terör, dini kullanıyor. Biz de, dinin bir kılıf olarak kullanılmasına izin vermemeliyiz. Terör, tarihin bir parçası olan Irak’a da saldırdı. Din ve fikir çeşitliliğini, özgürlüğünü savunmalıyız” ifadelerini kullandı. Birlik ve beraberlik çağrısı yapan Papa, “Kardeşliğimizi güçlendirmeliyiz. Barışçıl yaşamı inşa etmeden ve birbirimize destek çıkmadan barış gelmez” dedi.