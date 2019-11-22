Dünya Sivil toplum kuruluş yasalarına aykırı Rusyada terör örgütü PKK/YPG yanlısı dernek kapatıldı
ASYA

Sivil toplum kuruluş yasalarına aykırı: Rusya'da terör örgütü PKK/YPG yanlısı dernek kapatıldı

Sivil toplum kuruluş yasalarına aykırı: Rusya'da terör örgütü PKK/YPG yanlısı dernek kapatıldı

Rusya'ya bağlı Adıgey Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi basın biriminden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/YPG yanlısı Beritan derneğinin faaliyetleri durduruldu.

Haber Merkezi AA
PKK yanlısı dernek, Rusya'da kapatıldı.
PKK yanlısı dernek, Rusya'da kapatıldı.

Rus mahkemesi, terör örgütü PKK/YPG yanlısı, sözde Kürt kadınların haklarını savunan "Beritan" derneğini siyasi faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle kapattı.

  • Açıklamada, "Dernek, siyasi faaliyet yürütmesi nedeniyle kapatıldı. Bu, kendi tüzüğüne ve Rusya'nın sivil toplum kuruluş yasalarına aykırıdır" ifadesi kullanıldı.

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Sözde Kürt kadınların haklarını savunan dernek temsilcilerinin, Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisinin eylemlerine ve Türkiye'ye yönelik siyasi nitelikli açıklamalarda bulunduğu ifade edildi.

Beritan Derneği, Adıgey Cumhuriyeti'nin Beloye bölgesinde 2015'te kurulmuştu.

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