Sivil toplum kuruluşlarından ABD Kongresinde İdlib çağrısı

ABD merkezli Amerikan Suriye Yardımlaşma Koalisyonu, Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), MedGlobal, ABD Müslüman Halkla İlişkiler Konseyi, Suriye Acil Durum Görev Gücü ve Suriye İnanç Girişimi Konseyi, ABD Kongresinde İdlib'deki gelişmelere ilişkin basın açıklaması yaptı.

Rusya ve Esed rejiminin hava saldırıları düzenlediği İdlib'de her gün sivil ölümlerin yaşanmasına ve yaşam koşullarının daha da zorlaşmasına dikkati çeken CAIR başkanı Nihad Awad, "Dünyanın gözü önünde 21. yüzyılın en büyük insani krizlerinden biri gerçekleşirken medya ve siyasetçiler bunu görmezden gelmeye devam ediyor. Kongre ve Donald Trump yönetimine Suriye'ye öncelik vermeleri ve Suriye'deki insani krizin sona erdirilmesi noktasında Rusya ile Esed rejimine baskı uygulamaları çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Awad, ayrıca Suriyeli mültecilere insani yardımların artırılması ve Suriye'de insani yardım çalışmalarında bulunan gruplara daha fazla destek verilmesinin önemine vurgu yaparak Birleşmiş Milletler'den (BM) de Suriye konusundaki çabalarını artırmasını istedi.

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"Ölen Suriyeli çocukların çığlıklarına kulak verin"

Suriye'de hizmet veren gönüllü sağlık kuruluşu MedGlobal'in başkanı Zaher Sahloul da alandaki sağlık hizmetlerinin yetersizliğine ve sivillerin sağlık konusunda yaşadığı zorluklara dikkati çekti.

Sahloul, MedGlobal olarak Yemen, Gazze, Irak, Bangladeş, Kolombiya, Venezuela, Porto Riko ve Suriye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerde aktif olduklarını ancak İdlib'de yaşananların, bunların en kötüsü olduğunu vurguladı.

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Tıbbi cihaz ve ilaç eksikliğinin yanı sıra Rusya ve Esed rejiminin hava saldırıları sonucu 910 doktorun öldürüldüğünü ve 580 hastanenin yıkıldığını kaydeden Sahloul, yetersiz sağlık hizmetlerinden dolayı özellikle çocuk ve kadınların öldüğüne işaret etti.

Sahloul, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, İdlib'i ziyaret etmesi çağrısında bulunarak "BM Genel Sekreteri Guterres'e sesleniyorum. Pozisyonunuzu kullanarak BM'nin hala etkili olduğunu ve krize yön verebileceğini ispatlayabilirsiniz. Doğal afet sonrası Bahamalar'a gittiğiniz gibi hemen İdlib'e gitmeli ve basın açıklamanızı, üşüyen çocukların yanında yapmalısınız. Evlerinin altında veya soğukta donarak ölen Suriyeli çocukların çığlıklarına kulak verin." diye konuştu.

OYNAT 00:21 TSK, rejim hedeflerini çok namlulu roketatarlar ile vurdu Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin İdlib kentinin Serakib ilçesinde bulunan rejim hedeflerini vurmaya devam ediyor. TSK, Esad rejimi hedeflerini çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) ile vurdu. BiP'te paylaş

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Türkiye'ye destek çağrısı

Suriye Amerika Konseyi Başkanı Zaki Lababidi ise İdlib'de yaşananlardan sorumlu tuttuğu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e tepki göstererek diğer ülkelerin liderlerine Türkiye'ye destek vermeleri çağrısında bulundu.

Rusya'nın Suriye'de sivil, çocuk, okul veya hastane demeden bombaladığını, Rus askerlerinin Suriye'de işgalci role büründüğünü belirten Lababidi, "Devrim başarıya ulaşmıştır çünkü artık bitme noktasına gelen Esed rejimi ile değil, işgalci güç Rusya ve İran ile savaşıyoruz. Rusya evine dönmeli, Suriye'yi Suriyelilere bırakmalıdır." ifadelerini kullandı.

Lababidi, Türkiye'nin İdlib'deki sivilleri korumaya çalıştığını ve bu sebeple Rusya ile karşı karşıya geldiğini vurgulayarak ABD ve NATO'nun, Türkiye'nin yanında olması gerektiğini vurguladı.

ABD'nin, eski Başkan Barrack Obama döneminde Suriye'de barışın sağlanması konusunda büyük bir fırsatı kaçırdığını belirten Lababidi, ABD Başkanı Donald Trump'a hitaben, "Şu an tarihi bir aşamadayız. Bir fırsat daha kaçırmayalım. O zamandan bu yana yüz binlerce Suriyeli öldü ve milyonlarcası evsiz kaldı. Artık ya Rusya ve İran'ın şeytani saldırılarını durduracağız ya da yine yüz binlerce Suriyelinin ölmesini ve milyonlarca Suriyelinin Avrupa'ya göç etmesini izleyeceğiz." dedi.