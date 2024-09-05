Siyonazilerin gasp karakolları

İşgalci güç İsrail, Filistin topraklarını gasp ve ilhak amacıyla "İleri karakol" adı verilen ve Yahudi yerleşimci teröristlere on binlerce dolar destekle kurulan birimlerin inşasına hız verdiği ortaya çıktı. İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin yasa dışı yerleşim karşıtı İsrail merkezli iki sivil toplum kuruluşu (STK), Peace Now ve Kerem Navot ile birlikte yürüttüğü çalışmada, İsrail devleti tarafından el altından desteklenen bu "İleri karakolların" işgal altındaki Batı Şeria'daki sayısının 196'yı bulduğu belirlendi.

Başına silah dayadılar

İleri karakollardaki teröristlerin tehditlerine maruz kalan bir Filistinli Ayşe Aştiye, bir adamın 50 yıldır yaşadığı evine girerek kafasına silah dayadığını ve toprağını terk etmesini istediğini anlattı. BBC’ye konuşan Aştiye bu olayın, 2021 yılında işgal altındaki Batı Şeria'da evinin yakınında "ileri karakol" olarak tanımlanan yasa dışı bir yerleşim yaşandığını söyledi.

Tek bir karavan bile oluyor

BBC'nin araştırması, bu karakolların sayısının son yıllarda hızla arttığını gösteriyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da bugün itibarıyla en az 196 ileri karakol bulunuyor. Sadece geçen yıl bunlardan 29 tane daha ortaya çıktı. Bu tüm önceki yıllardan daha fazla bir rakam. Batı Şeria'yı ilhakı desteklemek amacıyla kurulan "İleri karakol" genel tanımıyla ifade edilen bu meskenler; çiftliklerden, birkaç haneden, hatta karavanlardan oluşabiliyor.

Üstü örtülü devlet desteği

Genellikle belirlenmiş sınırları bulunmayan bu karakollar, hem İsrail hukukuna hem de uluslararası hukuka göre yasa dışı. Ancak habere göre İsrail devletiyle yakın ilişki içinde olan kuruluşların bu yasa dışı karakolların sayılarının artması için para ve arazi sağladığını gösteriyor.

Yarısı 2019'dan sonra inşa edildi

Uzmanlar, karakollar yoluyla daha geniş toprakların yerleşimlere kıyasla daha hızlı ele geçirilebildiğini ve bunların giderek artan bir şekilde Filistinli topluluklara yönelik şiddet ve tacizle ilişkilendirildiğini söylüyor. BBC karakolların hala kullanılır durumda olduğunu doğrulamak için sosyal medya paylaşımlarından, resmi belgelerinden ve haber kaynaklarından yararlandı. 196 karakolun neredeyse yarısının (89), 2019 ve sonrası inşa edildiğini gösteriyor.

TOPRAKLARI TANRININ VERDİĞİNE İNANIYORLAR

İsrail yasalarına göre yasal olan yerleşimlerin aksine karakollar, resmi bir planlama onayına sahip değil. Bu bölgedeki Yahudi yerleşimleri, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yasadışı kabul ediliyor. Bu tespit, son olarak temmuz ayında Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) bir kararıyla da teyit edildi. Ancak söz konusu terör birimlerinde yaşayan aşırı dinci Yahudi gruplar Tanrı'nın kendilerine bu topraklara yerleşme izni verdiğine inanıyor.

SAHİPSİZ OLARAK GÖRÜYORLAR!

İsrail hükümeti 2012'de, Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'nin Batı Şeria'ya uygulanabilirliğini reddeden Levy Komisyonu Raporu'nu yayımladı. Rapor, Batı Şeria'nın hiçbir zaman herhangi bir Arap devletinin meşru bir parçası olmadığını savunuyor. Rapor, Yahudi yerleşimlerini oradaki yasal haklarının, 1922’de Milletler Cemiyeti’nin Filistin için manda idaresi kararı ile güvence altına alındığını öne sürüyor. Ancak karakolların İsrail hukukuna göre de yasal statüsü olmamasına rağmen, İsrail hükümetinin bunların sayılarının hızla artmasını engellemeye çalıştığına dair çok az kanıt var.

DÜNYA SİYONİST ÖRGÜTÜ YÖNETİYOR

BBC’nin elde ettiği kanıtlar, İsrail devleti ile yakın çalışan iki organizasyonun, Batı Şeria’da yeni karakollar kurulması için para ve arazi sağladığını gösteriyor. Bu organizasyonlardan birincisi, neredeyse yüz yıl önce kurulan ve İsrail devletinin kurulmasında da etkili olan uluslararası bir kuruluş olan Dünya Siyonist Örgütü (WZO). Bu örgütün bir alt kurumu olan Yerleşimler Birimi, 1967 yılından bu yana işgal altında olan bölgelerin yönetiminden sorumlu.

TEK BİRİME 270 BİN DOLAR

Kendisini "İsrail devletinin kolu" olarak tanımlayan bu birimin finansmanı, tamamen İsrail kamu fonlarından karşılanıyor. Yahudi yerleşimciler için çalışan bir başka örgüt olan Amana'nın da karakollara maddi destek verdiğini gösteren iki belge elde etti. Bu örneklerden birinde örgüt, İsrail yasalarına göre yasa dışı kabul edilen bir karakolda sera inşa etmesi için bir yerleşimciye 270 bin dolar (9 milyon 450 bin TL) verdiği görülüyor. 1978'de kurulan Amana, o yıldan beri Batı Şeria'daki yerleşim yerleri inşasında İsrail hükümetiyle yakın bir şekilde çalışıyor. Ancak son yıllarda Amana'nın bu yasa dışı karakolları da desteklediğine dair artan kanıtlar var.

'RESMİ' STATÜ VERİLMEYE BAŞLANDI

İsrail hükümetinin bu karakollara geriye dönük olarak resmi statü kazandırdığına yönelik de bir trend bulunuyor. Verilen statü onları İsrail devleti gözünde yerleşimlere dönüştürüyor. İsrail hükümeti geçen yıl en az 10 karakola resmi statü vermek için süreç başlattı. En az altısına da tam yasal statü verildi. BBC'nin bu ileri karakollara dair verdiği örnekte tek bir işgalci birimin 7 bin dönüm araziyi kontrol ettiğini belirtiliyor ki, bu oran işgal altındaki Batı Şeria'da binlerce Filsitinli'nin yaşadığı kent alanlarından bile daha büyük bir alana karşılık geliyor.

ŞİDDET DE ARTIYOR

İlhak amaçlı "İleri karakollar"ın sayısı arttıkça Filistinlilere yönelik şiddette de artış yaşanıyor. Birleşmiş Milletler (BM), Batı Şeria'nın her yerinde, Yahudi yerleşimci terörün "benzeri görülmemiş seviyelere" ulaştığını açıklıyor. Son 10 ayda, Filistinlilere yönelik baş rolünde Yahudi yerleşimci teröristlerin olduğu 1100’den fazla saldırı düzenlendi. BM en az 10 Filistinlinin teröristler tarafından öldürüldüğünü kaydediyor.







