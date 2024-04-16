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Dünya

Siyonist çetenin ‘kızıl inek’ aşkı

Daha önce Gazze’ye atom bombası atılabileceğini söyleyen İsrail’in faşist Miras Bakanı Amichay Eliyahu, çocuklarla “kızıl düveleri” ziyaret etti. Eliyahu, “(Kızıl düve) O topraklarımıza dönüşün ve kurtuluşumuzun alameti” dedi. Bazı Yahudi mezhepleri, “kızıl ineğin” ortaya çıkışıyla Mescid-i Aksa’nın yakında yıkılacağına ve Üçüncü Tapınak’ın inşa edileceğine inanıyor.

04:00 - 16/04/2024 Salı
Güncelleme: 02:46 - 16/04/2024 Salı
Yeni Şafak
İsrailli faşist Miras Bakanı Amichay Eliyahu, çocuklarla birlikte ‘kızıl düveleri’ ziyaret etti.
İsrailli faşist Miras Bakanı Amichay Eliyahu, çocuklarla birlikte ‘kızıl düveleri’ ziyaret etti.

İsrailli faşist Miras Bakanı Amichay Eliyahu, çocuklarla birlikte ‘kızıl düveleri’ ziyaret etti. Eliyahu, "Kızıl düveyi yüceltiyoruz çünkü o topraklarımıza dönüşün ve kurtuluşumuzun bir alameti" dedi. Siyonazi bakan, 5 Kasım 2023 tarihinde, İsrail'in Kol Berama Radyosu’na verdiği röportajda Gazze’ye atom bombası atılıp atılmayacağı sorusuna “bu da olasılıklardan biri” yanıtını vermiş ve büyük tepki çekmişti. Gazze soykırımından hemen önce, ABD’den İsrail’e beş kızıl düve getirilmişti. Bazı Yahudi mezhepleri, ‘kızıl ineğin’ ortaya çıkışıyla Mescid-i Aksa’nın yakında yıkılacağını ve Üçüncü Tapınak’ın inşa edileceğini savunuyor.

RADİKAL GRUPLARIN HEDEFİ

Buna göre, 'tamamen kızıl, kusursuz, özürsüz, iki yaşını doldurmuş' düvenin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Zeytin Dağı bölgesinde Mescid-i Aksa'ya bakan bir arazide kurban edilmesi gerekiyor. Kızıl düvenin kurban edilmesini savunan radikal Tapınak Enstitüsü grubunun ana hedefi de, Mescid-i Aksa'nın avlusunda yer alan Kubbetu's Sahra'nın yerine 'Üçüncü Tapınak' inşa etmek. Bu kızıl ineklerin, Üçüncü Tapınak’ı kurma ayinlerine başlamak için Zeytin Dağı’nda törenle kurban edilerek etlerinin yakılacağı ve kanlarıyla bölgenin ‘arınacağı’na inanıyorlar.



#İsrail
#Gazze
#Siyonizm
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