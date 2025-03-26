Siyonistler şafak vaktinde bastı: Evde sorguladılar

Özellikle Aida Kampı ve Mugayir beldesinde çok sayıda Filistinlinin gözaltına alındığını belirten tanıklar, İsrail güçlerinin evleri basarak eşyaları tahrip ettiğini aktardı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İsrail askerlerinin Mugayir'de yaklaşık 30 Filistinliyi bir evde toplayarak sorguladığı görüldü. Tanıklara göre, sorgulamanın ardından iki kişi gözaltına alınırken diğerleri serbest bırakıldı. Aida Mülteci Kampı'nda ise en az 20 Filistinli gözaltına alınarak sorgulandı.