Siyonistler şafak vaktinde bastı: Evde sorguladılar

İsrail ordusu, şafak vaktinde işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kent ve kasabalarında geniş çaplı baskınlar düzenleyerek onlarca Filistinliyi gözaltına aldı ve sorgulandı.
Siyonist İsrail askerleri Beytüllahim'deki Aida Mülteci Kampı, Ramallah'ın doğusundaki Mugayir beldesi, Nablus'un doğusundaki Balata Mülteci Kampı ve Cenin'in doğusundaki mahallelerde baskınlar gerçekleştirdi.
Özellikle Aida Kampı ve Mugayir beldesinde çok sayıda Filistinlinin gözaltına alındığını belirten tanıklar, İsrail güçlerinin evleri basarak eşyaları tahrip ettiğini aktardı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İsrail askerlerinin Mugayir'de yaklaşık 30 Filistinliyi bir evde toplayarak sorguladığı görüldü. Tanıklara göre, sorgulamanın ardından iki kişi gözaltına alınırken diğerleri serbest bırakıldı. Aida Mülteci Kampı'nda ise en az 20 Filistinli gözaltına alınarak sorgulandı.