Slovakya 350 ayıyı vuracak

Slovakya hükümetinin, boz ayıların saldırılarının artması üzerine bu sene 350 ayının vurulmasına onay verdiği belirtildi. Ülkede, son zamanlarda popülasyonu artan boz ayılara ilişkin karar Slovakya Başbakanı Robert Fico tarafından duyuruldu. Orta Avrupa ülkesi Slovakya'nın, pek çok dağlık bölgesinde ayı popülasyonuna ev sahipliği yaptığı biliniyor. Ülkedeki ayı sayısının bin ile 3 bin arasında değiştiği tahmin ediliyor. Slovakya basınına yansıyan haberlere göre, geçen hafta Detva kasabasında 59 yaşındaki bir erkek yürüyüşe çıktığı sırada bir ayının saldırısına uğrayarak öldü. Fico, önceki gün sosyal medya üzerinden canlı yayınlanan basın toplantısında, yaptığı açıklamada, “İnsanların ormana gitmeye, ayılara yem olmaya korkacağı bir ülkede yaşayamayız” dedi. Slovakya’da, geçen yıl 144 ayının öldürüldüğü kaydedildi.