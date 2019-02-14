Soçi zirvesi başladı: Soçi'de neler konuşulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Soçi'de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye konulu Dördüncü Üçlü Zirve Toplantısı’na katılmak üzere Rusya’nın Soçi kentine geldi.

Erdoğan: Suriye halkı bizden sevindirici haberler bekliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve sonrasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Putin'in ev sahipliğinde Soçi'de bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Sözlerimin hemen başında dün İran'da gerçekleşen saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Kritik bir dönemde çok kritik bir zirve icra ediyoruz. 8 yıldır silahların ve bombaların gölgesinde kalan Suriye halkı bizden kalıcı çözüme yönelik sevindirici haberler bekliyor.

Bugüne kadar yaptığımız 3 toplantıda da beklentileri boşa çıkarmadık. Tüm görüş ayrılıklarına ve provokasyonlara rağmen, Astana ruhunu muhafaza ettik. Astana formulü, bu manada başlatılan en başarılı girişimlerden biridir.

Biz nasıl akan kanı durdurmak için mücadele ediyorsak, başkaları da o kanın akması için çalışmaya devam ediyor.

Türkiye olarak, biz de Suriye halkının en zor zamanlarında yanında olduk. 35 milyar dolar yardımı Suriyeli mültecilere yapmış vaziyetteyiz. Komşumuz Suriye'nin barışa kavuşması için elimizden geleni yaptık, yapmaya devam ediyoruz.

Siz kıymetli dostlarımla bizden sevindirici haberler bekleyen Suriyeli kardeşlerimizin beklentilerini boşa çıkarmamayı temenni ediyorum."

Rusya lideri Putin, görüşme sonrası açıklama yaparak, "Ateşkes, İdlib'deki teröristler için bir mazeret olamaz. Rusya, İran ve Türkiye gerekli adımları atarak, bu bölgeden terörü temizlemelidir" dedi.

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Putin: Erdoğan ile hemfikiriz

Putin, şöyle konuştu: "Erdoğan ile yaptığımız fikir alışverişinde Kuzey Suriye ve tüm Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması konusunda mutabık kaldık. Suriye konusunda tüm dünya ülkeleri, şart sunmadan destek olmalıdır. Bugünkü müzakereler son derece yapıcıydı. Bugünkü görüşmelerin Suriye'nin toprak bütünlüğüne katkı sağlayacağını düşünüyorum.

Rusya, Türkiye ve İran ortak çabalarla Suriye’deki hayatın normale dönmesi için çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan önce İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile ardından Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi'deki Üçlü Suriye Zirve öncesi görüşmesi baş başa görüştü.

Ruhani: ABD teröristleri kullanıyor

Suriye'de bütün teröristlerle mücadele edilmeli. Uluslararası hukuk çerçevesinde bunu yapmaya çalışıyoruz. Bir yandan da Suriye'nin ulusal sınırlarını ve toprak bütünlüğünün sağlaması için çabalıyoruz. Ne bu ülkedeki, ne de başka ülkelerdeki teröristleri koruyanlar bilsin ki, hiçbir şekilde teröristleri kullanarak müdahale edemeyeceklerini bilsinler. Maalesef ABD, bu konudaki çabalarına devam etmektedirler.

Zirvede, Astana platformunun Suriye ihtilafına kalıcı çözüm bulması için sahada ve siyasi süreçte yürüttüğü ortak çabaların değerlendirileceği ifade edildi.Liderler Zirve Toplantısı’nın ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Soçi'de heyetler görüşme halinde

Erdoğan ziyareti kapsamında Sanatoryum Rus’ta İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek. İkili temaslarda Rusya ve İran’la ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuların da ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Ruhani daha sonra çalışma yemeğine katılacak.

Erdoğan ve Ruhani Soçi'de ikili görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan - Ruhani görüşmesi başladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, Suriye konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi baş başa görüştü.

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Sanatoryum Rus'taki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Erdoğan ve Putin, Soçi'de basına kapalı olarak bir görüşme yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüşüyor

Ruhani ile konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in "Suriye" konulu Üçlü Zirve öncesi görüşmesi başladı.

Putin ile görüşme öncesi Erdoğan "ABD'nin Suriye'den çekilme kararı önümüzdeki en önemli sınamalardan biri. PYD ve YPG Münbiç'ten ve Fırat'ın doğusundan temizlenmeden Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlanamaz" dedi.

Erdoğan sözlerine "Güvenli bölge fikrine Rusya'nın da olumlu yaklaşmasından memnuniyet duyuyoruz" diye devam etti.

Rus lider Putin ise "Suriye’deki hedeflere aktif, kapsamlı çalışmalarla ve uzlaşıyla ulaşabiliriz" açıklamasında bulundu.

İkilinin görüşmesi basına kapalı gerçekleşiyor.