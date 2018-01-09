Soçi’ye sızma önlemi

Soçi Zirvesi öncesi, Suriye’de üç garantör ülke olan Türkiye, Rusya ve İran zirveye hazırlık toplantısı yapacak.

Suriye’de çözüm arayışında gözler, ay sonunda gerçekleşecek Soçi zirvesine çevrildi. Suriye’nin geleceğinin konuşulacağı Suriye Ulusal Diyalog Kongresi 29-30 Ocak’ta Rusya’nın Soçi kentinde toplanacak toplanacak. Zirveye katılacak olan taraflar kendi hazırlıklarını sürdürüyor.

SIZMAYA KARŞI UYARI

Toplantıya katılacaklar için ince elenip sık dokunuyor. Toplantıya PYD dışında Kürt grupların katılması bekleniyor. Türkiye, PYD’nin bu gruplar içerisine sızmaması için yoğun çaba harcıyor. Kongreye katılması planlanan Kürt gruplardan, Suriye Kürtleri Ulusal Konseyi, PYD’nin sızma girişimlerine karşı uyarıldı. Konseyi temsil edecek heyet içerisinde PYD’lilere yer verilmemesi konusuna özellikle dikkat edilmesi gerektiğinin altı çizildi.

LİSTE DIŞI BIRAKILACAK

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Soçi Zirvesi öncesi, Suriye’de üç garantör ülke olan Türkiye, Rusya ve İran zirveye hazırlık toplantısı yapacak. Zirve öncesinde gerçekleşecek hazırlık toplantısında da Türkiye tüm listeleri elden geçirecek. Değerlendirme sırasında katılımcılar arasında PYD’yle yakından uzaktan alakası olanların liste dışı bırakılması sağlanacak.