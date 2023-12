Sokaklar artık acil servis

Terör devleti İsrail, Gazze’yi insansızlaştırma projesi kapsamında özellikle sağlık tesislerini hedef seçerken, imkanları her zamankinden daha da kısıtlanan hastanelerde doktorlar, yaralıları caddelerde ve hastane dışındaki avlularda ameliyat etmeye başladı. Yeni Şafak’a konuşan El-Awda Hastanesi müdürü Rafat Majdalavi, yaşanan yoğun bombardıman nedeniyle şu an yaşanan felaketin ateşkes öncesinden daha şiddetli olduğunu ifade etti. Hasta veya yaralı olanları sadece acil servislerde ve avlularda tedavi etmeye çalıştıklarını belirten Majdalavi, “Bazı hastanelerin birçok bölümü bombalandığı için ameliyathaneler kullanılamaz halde. Ameliyatları kendi cep telefonlarımızın ışıklarıyla ve anestezi yapmadan yapıyoruz. Güneydeki Al-Awda Hastanesi, 1 ay boyunca 50 bin kişiyi tedavi ettik. Aktif çalışan hastanelerde de imkanlar çok kısıtlı. Hastanemizin avlusunda yaralıları tedavi etmeye çalışıyoruz. Bizde şu an 2 ameliyathane bulunuyor, yaralıları ameliyat etmek istiyoruz fakat imkanlar o kadar kısıtlı ki ameliyat edemediğimiz çok fazla yaralı var. Hastanemizin doktorları yaralıları caddelerde ve hastane dışındaki avluda yapıyor. Hastanelerdeki hizmetler sokaklarda verilmeye başlandı. Özel hastalıkları olan kişiler için çadırlar kurduk ve oralarda tedaviler yapmaya çalışıyoruz. Burada resmen Gazze yok edilmeye çalışılıyor” şeklinde konuştu.