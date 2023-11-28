İspanya'nın Filistin duruşu kıymetli

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplandı. Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleşen toplantı saat 14.40’ta başladı ve yaklaşık 2 saat sürdü. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantıdan sonra açıklama yaptı. Gazze’de yaşananlara değinen Çelik, Batı ülkelerinin sessizliğine tepki gösterdi. Gazze’deki soykırımla Yahudilere yapılanın farkı olmadığını kaydeden Çelik, “Saldırılarda 6 binden fazlası çocuk 15 binden fazla Filistinli öldürüldü. Bu bir katliam ve soykırımdır” dedi.

Avrupa değerlendirme hatası içinde

Batılı yönetimler İsrail’i katliama teşvik eden üslup sergilerken, halkların onurlu ve asil bur duruş ortaya koyduğunu vurgulayan Çelik, “Batıda birçok yönetici evrensel vicdanın sesine kulak vermiyor. ‘Savunma hakkı’ diyerek katliamı destekliyor. Batılı hükümetler ikiyüzlülükle katliama sessiz. Birtakım parlamenterler çok soylu açıklamalar yaptılar ama çoğunluk, maalesef Netanyahu hükümetinin karşısında bir köle gibi davranıyor. Avrupa’nın genelinde müthiş bir değerlendirme hatası yapılmaktadır. Avrupa dünyanın tamamından soyutlanmış bir gül bahçesi değildir. Avrupa’nın göbeğinde Naziler bu katliamlara imza attılar. Şimdi de bütün dünyanın gözü önünde Avrupa ülkelerinin suskunluğu karşısında Netanyahu hükümeti bu katliamlara imza atıyor” diye konuştu.

Türkiye şantaja boyun eğmez

Çelik, Eurofighter sorusuna da şu cevabı verdi: “Patriot istediğimizde saydıkları argümanların aynısını sayıyorlar. Türkiye güvende değilse NATO büyük eksiklik içinde olur ve Avrupa da güvende olmaz. Türkiye’nin güvenliği konusunda kim şantaj yaparsa, bizim için önemi olmaz. Ortak güvenlik kaygısından çok meseleyi bir şantaja dönüştürdüler. Türkiye, şantaja boyun eğecek bir ülke değil.”

İspanya ile Filistin mesaisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırıları, insani yardımların Gazze’ye kesintisiz ulaşması için atılması gereken adımlar ve kalıcı ateşkes ile kalıcı barış çabaları ele alındı. İspanya hükümetinin İsrail’in Filistinlilere yönelik gayrimeşru saldırılarına karşı sergilediği duruşun ve Filistin’in tanınmasına yönelik açıklamalarının kıymetli olduğunu ifade eden Erdoğan, Türkiye’nin bölgede kalıcı barışı sağlayıcı, garantörlük dahil her türlü sorumluluğu almaya ve İspanya ile bölge barışı için birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Maldivler Cumhurbaşkanı Ankara’da

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu’yu kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.











