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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Cem Davran ve Ali Sinanoğlu'na Filistin mesajı: İnsanlık cephesinde yer aldığınız için teşekkürler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, işgalci İsrail'in Filistin'e karşı işlediği savaş suçları ve ettiği zulümden dolayı tepki gösteren Beşiktaş Genel Kurul Üyesi Ali Sinanoğlu ile oyuncu Cem Davran’a, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla teşekkür etti. Kurtulmuş, Sinanoğlu ve Davran'ın konuşmalarını paylaşarak, ''İnsanlık cephesinde yer aldığınız için teşekkürler'' ifadelerini kullandı.

Muhammet Emre Kömürcü
Muhammet Emre Kömürcü
18:50 - 4/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 18:52 - 4/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş - Ali Sinanoğlu - Cem Davran
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş - Ali Sinanoğlu - Cem Davran

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Beşiktaş Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada İsrail'in Filistin zulmüne tepki gösteren Beşiktaş Genel Kurul Üyesi Ali Sinanoğlu ile Altın Kelebek Ödül Töreni’nde Gazze’deki zulme dikkat çeken Cem Davran’ın konuşmalarına yer verdi.


Her iki ismin de konuşmasını şahsi sosyal medya hesabından “İnsanlık cephesinde yer aldığınız için teşekkürler” notuyla paylaşan Meclis Başkanı Kurtulmuş, Ali Sinanoğlu ile Cem Davran’ı ayrıca arayarak göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkürlerini iletti.


Ne olmuştu?


Beşiktaş Genel Kurulu'nda başkanlık divanı tarafından konuşması engellenmek istenen Ali Sinanoğlu konuşmasında, “Suskun dünyanın gözleri önünde çocuklar katledilirken vicdan ve ahlaki olarak insanlık testinden geçtiğimiz bu süreçte haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır diyerek özgür Filistin halkının haklı ve onurlu direnişini destekliyor; hastaneleri bombalayarak vahşice masum çocukları, hamile kadınları, yaşlı ve sivilleri katleden zihniyeti ve destekçilerini lanetliyorum. Adeta bir soykırım yapılan katliamlarda hayatını kaybeden tüm Filistinli şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum” ifadeleri kullanmıştı.



Altın Kelebek Ödül Töreni’nde sunucu olarak yer alan Cem Davran konuşmasında, “Biz ülkemizde çok mutluyuz ama yanı başımızda da kardeşlerimiz var, onların çocukları var. Filistin de yapılanları da unutmayalım ne olursunuz. Ne olur unutmayalım. Bu bizim görevimiz. Hayat devam etsin, sarılalım hayata ama o çocuklar da şeker de yiyebilsinler.” mesajını verdi.



#Numan Kurtulmuş
#Cem Davran
#Ali Sinanoğlu
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