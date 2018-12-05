Somali'de 1 buçuk milyon çocuk aç!

Dünyanın en yoksul ülkelerinden Somali kuraklık ve açlık kriziyle pençeleşiyor.

UNICEF’e göre Somali’de 1 buçuk milyon çocuk aşırı beslenme yetersizliğiyle karşı karşıya. Acil önlem alınmadığı takdirde 300 bin çocuğun açlıktan ölebileceği tahmin ediliyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, Afrika ülkesinde 1 buçuk milyon çocuğun aşırı beslenme yetersizliği çektiğini bildirdi. Bu sayı UNICEF’in geçen yılın sonunda yaptığı tahminden yüzde 50 daha fazla.

UNICEF’e göre 300 bin çocuğun hayati tehlikesi bulunuyor.

Somali'de 2011'de 260 bin kişi hayatını kaybetmişti

25 yıldır iç savaş süren Somali’de 2011 yılındaki son büyük açlık krizinde 260 bin kişi hayatını kaybetmişti. Ölenlerin en az yarısı beş yaşın altındaydı. Şiddetli kuraklık ve gıda yetersizliği nedeniyle Somali’de geçen Kasım ayından bu yana 615 bin kişi yaşadıkları bölgeleri terk etti.

UNICEF Temsilcisi Steven Lauwerier, hızla artan olumsuz veriler karşısında “Daha fazla insanın hayatını kurtarmak için çok daha hızlı ve çok daha fazla şey yapmalıyız” diye konuştu.

Kuraklıkla mücadele eden 11 milyon nüfuslu Somali’de 6 milyon kişi insani yardıma muhtaç durumda.

BM, ülke nüfusunun neredeyse yarısını oluşturan 6,2 milyon kişinin gıda yardımına ihtiyaç duyduğunu, 2,9 milyon kişinin ise "acil yardıma muhtaç" olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA, AFP