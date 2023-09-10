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Dünya

Somali'de Eş-Şebab terörü: Askeri üsse saldırdılar

Somali'de terör örgütünün, ağır silahlarla Aşağı Şabel bölgesinin Awdheegle kentindeki askeri üsse saldırdığı belirtildi. Ulusal televizyonunun haberine göre çıkan çatışmada 20 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği, 10 Somali askerinin ise hayatını kaybettiği ifade edildi.

15:40 . 10/09/2023 Pazar
AA
Somali'de terör örgütünün askeri üsse saldırması sonucu 10 asker hayatını kaybetti

Somali'de terör örgütünün askeri üsse saldırması sonucu 10 asker hayatını kaybetti

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın askeri üsse yaptığı saldırı üzerine çıkan çatışmada, 10 Somali askeri yaşamını yitirdi.

Somali ulusal televizyonunun haberinde terör örgütünün, sabah erken saatlerde ağır silahlarla Aşağı Şabel bölgesinin Awdheegle kentindeki askeri üsse saldırdığı belirtildi.

Çıkan çatışmada 20 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği, 10 Somali askerinin ise hayatını kaybettiği ifade edildi.

Saldırganların, kentin farklı yönlerinden saldırıya geçtiği ancak ordunun direnişiyle karşılaştığı aktarıldı.

Ordunun çatışma sonrası üssün ve kentin kontrolünü sağladığı kaydedildi.


Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, ülkede sık sık saldırılar düzenleyen Eş-Şebab ile kapsamlı mücadele kararı almıştı.




#Eş-Şebab
#Somali
#terör
#saldırı
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