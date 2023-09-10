Somali'de Eş-Şebab terörü: Askeri üsse saldırdılar

Suriye’nin doğusundaki Deyrizor kentinde terör örgütü PKK/YPG baskısı altındaki Arap aşiretleri, çatışmalar sonrasında toplam 24 köyü PKK/YPG’den temizledi. Terör örgütleri YPG/PKK Deyrizor’daki Arap aşiretleri ile savaşmak için bölgeye çok sayıda militan gönderiyor.