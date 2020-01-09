Somali’de İngiliz ve BAE destekli terör

İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) örtülü olarak desteklediği terör eylemlerine sahne olan Somali, 2’si Türk 90 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan 10 gün sonra yine hedef alındı. Başkent Mogadişu’da meclis binası yakınlarındaki kontrol noktasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Muhammed bin Zayed

EN AZ 5 ÖLÜ

Polis yetkilisi Muhammed Bulle, meclis binası ve bakanlıkların yer aldığı Sayidka bölgesindeki güvenlik kontrol noktasını hedef alan saldırıda en az 5 kişinin öldüğünü 11 kişinin yaralandığını söyledi. Ölenler arasında Kadın ve İnsan Haklarını Geliştirme Bakanlığı Direktörü Bile İsmail’in de olduğu açıklandı. Somalili milletvekillerinin sık sık kullandığı geçiş noktası aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na da yakın bir noktada bulunuyor.

SALDIRILARDA YABANCI PARMAĞI

Somali’deki mevcut yönetim Türkiye ve Katar’la yakın ilişkileri nedeniyle başta Birleşik Arap Emirlikleri ve İngiliz istihbaratının desteklediği taşeron terör örgütlerinin saldırılarına sahne oluyor. Geçtiğimiz yıl mayıs ayında düzenlenen bir saldırıda Eski dışişleri bakanı Hüseyin Elabe Fahiye’nin de aralarında olduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Haziran ayında Cumhurbaşkanlığı’na yakın ve bir kontrol noktasında düzenlenen ikiz araba saldırısı 8 kişi terörün kurbanı olmuştu. Temmuz ayında Mogadişu belediye başkanlığı ofisine düzenlene saldırıda 11, bir otele düzenlenen saldırıda da 30 kişi hayatını kaybetmişti. Ağustos ayında Shabelle bölgesinde bir askeri üss, Eylül ayında ise Mogadişu’da Türkiye Maarif Vakfı’na (TMV) ait bir araç bombaların hedefi oldu. Son olarak geçtiğimiz 28 Aralık’ta Mogadişu’da bombalı araçla saldırı düzenlenmiş 2’si Türk 90 kişi hayatını kaybetmişti.

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