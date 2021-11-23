Dünya Somalide kuraklık nedeniyle acil durum ilan edildi
AFRİKA

Somali'de kuraklık nedeniyle acil durum ilan edildi

Somali hükümeti, etkisini artıran kuraklık nedeniyle ülke genelinde "acil durum" ilan etti. Ülkenin içinde bulunduğu zor durumdan ötürü acil durum ilan edildiğini belirten Başbakan Muhammed Hüseyin Roble, uluslararası camianın da yardım çalışmalarına katkıda bulunmasını istedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Somalide kuraklık nedeniyle acil durum ilan edildi
Arşiv

Somali Başbakanı Muhammed Hüseyin Roble, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Somali halkını, ihtiyaç halindekilere yardım edilebilmesi için birlik olmaya çağırdı.

Uluslararası camiaya yardım çağrısı

  • Ülkenin içinde bulunduğu zor durumdan ötürü acil durum ilan edildiğini belirten Roble, uluslararası camianın da yardım çalışmalarına katkıda bulunmasını istedi.

Birlemiş Milletler verilerine göre, 2020'nin sonlarından bu yana mevsimsel yağışların üçüncü kez yeterli miktarda alınamadığı ülkede milyonlarca kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor. Somali'de, 1990'dan bu yana iklim değişikliği nedeniyle sel ve kuraklık gibi 30'dan fazla afet yaşandı.

Afrika'da açlık Avrupa'da ailesizlik çocukları vuruyor
DÜNYA
Afrika'da açlık Avrupa'da ailesizlik çocukları vuruyor
Cezaları bozuldu

Cezaları bozuldu

Baklavacı kardeşlerin davasında yeni gelişme.
Ekmeğe zam gelecek mi?

Ekmeğe zam gelecek mi?

​TMO'dan un açıklaması: Endişeye gerek yok.
Ankara Büyükşehir Belediyesi TRTnin fiber kablolarını kesti

​Sağlık Bakanlığı: 17 ecza deposu ile 144 eczane hakkında işlem başlatıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.