Dünya Somalide parlamento binasının önünde patlama 7 yaralı
AFRİKA

Somali'de parlamento binasının önünde patlama: 7 yaralı

Somali’nin başkenti Mogadişu’da parlamento binası önünde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırı sonucu 7 kişi yaralandı.

Haber Merkezi AA
Somali
Somali

Somali’nin başkenti Mogadişu’da parlamento binası önünde yerel saatle 09.10 sıralarında bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi.

Askeri kontrol noktası Dabka’dan gelen bomba yüklü aracın bir sonraki kontrol noktasında bekleyen diğer araçların yanından geçerek parlamento binasına doğru ilerlediği, polislerin "dur" ihtarına uymadığı belirtildi.

Saldırgana daha sonra polisler tarafından ateş açıldığı aktarıldı. Hemen ardından saldırganın bombalı yüklü aracı infilak ettirdiği belirtildi. Patlama sonucu 7 kişinin yaralandığı, 8 araç ve motor taksi olarak bilinen 7 tuk-tukta hasar meydana geldiği bildirildi. Ayrıca bölgede bulunan dükkan, hotel ve spor salonun da hasar oluştuğu kaydedildi.

  • Patlamadan önce silah sesleri duyan çevre sakini olay yerinden uzaklaşırken, polislerin saldırganı kovaladığı ifade edildi. Somali polisi ise olay yerinde incelemelerin devam ettiğini belirtti.

Patlamayı henüz üstlenen olmadı.

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