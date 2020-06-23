Somali'de Türk askeri eğitim üssünü hedef alan intihar eylemi son anda önlendi

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Kuvvetli yağışlar etkisini sürdürecek: Meteorolojiden 35 ile yağış uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu değerlendirmelerine göre, Marmara, İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya, Batı Karadeniz, Aydın, Muğla'nın kıyı kesimleri, Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri ile Çankırı ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.