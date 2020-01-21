Dünya Somalideki bombalı saldırıda yaralanan 4 Türk 6 Somali vatandaşı Türkiyeye getirildi
AFRİKA

Somali'deki bombalı saldırıda yaralanan 4 Türk 6 Somali vatandaşı Türkiye'ye getirildi

Somali’de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 10 vatandaşı taşıyan Türk Hava Kuvvetlerine ait uçak, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanına indi.

Haber Merkezi İHA AA
Somali'deki saldırı sırasında yaralanan kişiler Türkiye'ye getirildi.
Somali'deki saldırı sırasında yaralanan kişiler Türkiye'ye getirildi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'nun güneybatısındaki Afgoye kentinde bir Türk müteahhitlik firmasının şantiyesine 18 Ocak'ta düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan 20 kişiden 10'u tedavi için Türkiye'ye getirildi.

Somali’deki terör saldırısında yaralanan 3 Türk vatandaşı ile 6 Somalili Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçakla Türkiye’ye getiriliyor.
  • Etimesgut Askeri Havalimanı'ndan gece 00.30'da kalkan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400M tipi askeri nakliye uçağı, bu sabah saat 06.30'da Mogadişu Aden Adde Uluslararası Havalimanı'na indi.

Sağlık Bakanlığına bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve cerrahi personelden oluşan 9 kişilik sağlık ekibi, terör saldırısında yaralananları Türkiye’ye getirmek için Somali’nin başkenti Mogadişu’ya geldi.

Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nden (UMKE) 10 kişiyi Mogadişu'ya taşıyan uçağı havalimanında Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Aşır Eraslan, Somali Devlet Bakanı Abdulkadir Şeyhali İbrahim, Somali İnsani Yardım Bakanı Hamza Said Hamza ve diğer yetkililer karşıladı.

Mogadişu'da Türk müteahhitlere bombalı saldırı düzenlendi
OYNAT 00:49
Mogadişu'da Türk müteahhitlere bombalı saldırı düzenlendi
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 6 Türk inşaat şirketi çalışanı yaralandı. Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliğinden alınan bilgiye göre, saldırıda yaralanan 6 Türk, Somali Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Terör örgütü Şebab, bölgede altyapı ve yol çalışmalarını üstlenen Türk firmalarını zaman zaman hedef alıyor.

4 Türk ile 6 Somali vatandaşı getirildi

UMKE ekibinin hazırlıklarını tamamlamasının ardından 10 yaralıyı taşıyan ambulanslar havalimanına giriş yaptı. Daha sonra UMKE ekibi ve Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesi görevlileri, ağır yaralı 4 Türk ile 6 Somali vatandaşını uçağa taşıdı.

Mogadişu’da 2 gün önce düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan 3 Türk vatandaşı ile 6 Somali vatandaşı Aden Abdulle Havalimanı’na inen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400M tipi askeri nakliye uçağı ile tedavi edilmek üzere Türkiye’ye getiriliyor.
  • Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırının Türk müteahhitlik firmasının şantiyesinde gerçekleştiğini hatırlattı. Yaralananlara ilk müdahalenin Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapıldığını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

Görevliler, her şeyle tek tek ilgilendi.

Somali'deki yaralıları taşıyan uçak Türkiye'de
FOTOĞRAF 35
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Somali'deki yaralıları taşıyan uçak Türkiye'de
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Somali'deki yaralıları taşıyan uçak Türkiye'de
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Somali'deki yaralıları taşıyan uçak Türkiye'de
Title
Somali'deki yaralıları taşıyan uçak Türkiye'de
Title
Somali'deki yaralıları taşıyan uçak Türkiye'de
Title
Somali'deki yaralıları taşıyan uçak Türkiye'de
Title
Somali'deki yaralıları taşıyan uçak Türkiye'de
Title
Somali'deki yaralıları taşıyan uçak Türkiye'de
Title
Somali'deki yaralıları taşıyan uçak Türkiye'de
Title
Somali'deki yaralıları taşıyan uçak Türkiye'de
Title
Somali'deki yaralıları taşıyan uçak Türkiye'de
Title
Somali'deki yaralıları taşıyan uçak Türkiye'de
Title
Somali'deki yaralıları taşıyan uçak Türkiye'de
Title
Somali'deki yaralıları taşıyan uçak Türkiye'de
Title
Somali'deki yaralıları taşıyan uçak Türkiye'de
Title
Somali'deki yaralıları taşıyan uçak Türkiye'de
Title
Somali'deki yaralıları taşıyan uçak Türkiye'de
Title
Somali'deki yaralıları taşıyan uçak Türkiye'de
Title
Somali'deki yaralıları taşıyan uçak Türkiye'de
Title
Somali'deki yaralıları taşıyan uçak Türkiye'de
Title
Somali'deki yaralıları taşıyan uçak Türkiye'de
Title
Somali'deki yaralıları taşıyan uçak Türkiye'de
Title
Somali'deki yaralıları taşıyan uçak Türkiye'de
Title
Somali'deki yaralıları taşıyan uçak Türkiye'de
Title
Somali'deki yaralıları taşıyan uçak Türkiye'de
Title
Somali'deki yaralıları taşıyan uçak Türkiye'de
Title
Somali'deki yaralıları taşıyan uçak Türkiye'de
Title
Somali'deki yaralıları taşıyan uçak Türkiye'de
Title
Somali'deki yaralıları taşıyan uçak Türkiye'de
Title
Somali'deki yaralıları taşıyan uçak Türkiye'de
Title
Somali'deki yaralıları taşıyan uçak Türkiye'de
Title
Somali'deki yaralıları taşıyan uçak Türkiye'de
Title
Somali'deki yaralıları taşıyan uçak Türkiye'de
Title
Somali'deki yaralıları taşıyan uçak Türkiye'de
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Somali'deki yaralıları taşıyan uçak Türkiye'de
Somali'deki yaralıları taşıyan uçak Türkiye'de
Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bombalı terör saldırısında yaralanan 35 kişi, tedavi için refakatçileriyle birlikte Türkiye'ye getirildi. Yaralılar, Ankara'da bulunan çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

"4 vatandaşımız ile 6 Somalili ağır yaralı. Şu an durumları stabil bir hale geldi ama tedavilerine daha iyi bir şekilde devam edilmesi için ülkemize gönderiyoruz. Hükümetimiz geçen patlamada olduğu gibi bugün de uçak göndererek hastalarımızın güzel bir şekilde naklini gerçekleştirecek. Somalili dostlarımız bu saldırıdan dolayı çok üzüntülüler."

Yaralılar, Türkiye'de tedavi altına alınacak.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından yaralıları taşıyan askeri uçak, Aden Adde Uluslararası Havalimanı'ndan Ankara'ya hareket etti.

Somali'nin başkenti Mogadişu'nun güneybatısındaki Afgoye kentinde, Afgoye-Mogadişu yolunun yapımını üstlenen bir Türk müteahhitlik firmasının şantiyesine iki gün önce bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmiş, saldırıda 3 kişi ölmüş, 6'sı Türk vatandaşı 20 kişi yaralanmıştı.

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