Dünya Somalideki yumurta üretim tesisine destek
AFRİKA

Somali’deki yumurta üretim tesisine destek

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından, Somali Zamzam Üniversitesi’ndeki yumurta üretim tesisine, bin 200 adet ATAK-S yumurtacı tavuk civcivi ve malzeme desteği verildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Somali’deki yumurta üretim tesisine destek
​Somali’deki yumurta üretim tesisine destek.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Somali Zamzam Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde TİKA ile birlikte kurduğu yumurta üretim tesisine destek vermeye devam ediyor.Bu kapsamda son olarak, Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü tarafından yetiştirilen bin 200 ATAK-S yumurtacı tavuk civciv desteğinde bulunuldu. Civcivler büyüdüğünde günlük ortalama 850-950 arasında yumurta alınması bekleniyor.

Somali’deki yumurta üretim tesisine destek.
Somali’deki yumurta üretim tesisine destek.

3 odadan oluşuyor

Proje kapsamında tesise ayrıca; havalandırma sistemi, yem kırma makinesi, aşı ekipmanları, gerekli aşılar, yem, yemlik ve suluk malzemeleri desteği sağlandı. Son yardımlarla birlikte, İHH tarafından bugüne kadar Somali’ye gönderilen toplam tavuk yemi miktarı 2,3 tona ulaştı. Tesis, 1 kuluçka odası, 1 büyütme ve karantina odası ile 1 personel odası olmak üzere toplam 3 odadan oluşuyor.

Somali’deki yumurta üretim tesisine destek.
Somali’deki yumurta üretim tesisine destek.

Uygulamalı eğitim

Desteklerin üniversiteye ulaşmasının ardından, Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Serdar Kamanlı tarafından tesisteki teknik personele uygulamalı eğitim verildi. Ayrıca, üniversitede öğretim görevlileri, çiftçiler ve öğrencilerin katıldığı bir konferans düzenlendi. Yumurta üretim tesisi, Somali’de bulunan ilk ve tek yumurta tavukçuluğu tesisi olma özelliğine sahip.

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