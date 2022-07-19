Dünya Somaliland ülkesinde BBCyi yasakladı
AFRİKA

Somaliland ülkesinde BBC'yi yasakladı

Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland, İngiliz yayın kuruluşu BBC'yi kendisini "demokratik bir cumhuriyet" olarak tanımadığı gerekçesiyle yasakladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Somaliland ülkesinde BBCyi yasakladı
Arşiv.

Somaliland Enformasyon Bakanı Saliban Yusuf Ali, başkent Hargeisa'da düzenlediği basın toplantısında, BBC'nin halen kendilerini Somaliland halkının duymak istediği şekilde "demokratik bir cumhuriyet" olarak değil de "kendi bağımsızlığını ilan eden cumhuriyet" olarak tanımladığını belirtti.

BBC'nin tarafsızlığını kaybettiğini ileri süren Ali, "Bugün, 19 Temmuz itibarıyla BBC'nin Somaliland içerisinde faaliyet göstermesini yasaklama veya askıya alma kararı verdim." diye konuştu.

"İngiliz Somalisi” olarak adlandırılan Somaliland, 26 Haziran 1960'ta elde ettiği bağımsızlığın ardından 1 Temmuz 1960'ta "İtalyan Somalisi" olarak adlandırılan bugünkü Somali ile birleşme kararı almıştı. 1969'dan 1991'e kadar Somali'nin başında kalan ve askeri darbeyle iş başına geçen Siad Barre, 1980'li yılların sonlarında patlak veren iç savaşın ardından muhaliflerce devrilmişti.

Muhalif grupların merkezi hükümet kurmayı başaramayıp birbiriyle çatışmaya başlamasının ardından Somaliland, 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

ABD’den Somali’de hava saldırısı
DÜNYA
ABD’den Somali’de hava saldırısı
Belçikada kırmızı alarm

Belçika'da kırmızı alarm

​Yetkililer peş peşe uyarı yayınlıyor.
Ülke tarihinin en sıcak günü

Ülke tarihinin en sıcak günü

Termometreler 40.2 dereceyi gösterdi.
Vatandaşa ucuz ulaşım sözü veren İmamoğlu öğrenci abonman ücretleri için alınan indirim kararını 58 gündür onaylamıyor

​Cumhurbaşkanı'nın fesih kararının iptal istemi reddedildi.

​Liseli öğrenciler yaptı: Türkiye'de bir ilk olacak.

​İranlı mevkidaşı Reisi ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Tüm köylüler seferber oluyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.