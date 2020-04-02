Dünya Sömürgeci zihniyet devam ediyor Fransız doktor koronavirüs aşısının Afrikada denenmesini istedi
KORONAVİRÜS

Sömürgeci zihniyet devam ediyor: Fransız doktor koronavirüs aşısının Afrika'da denenmesini istedi

Fransa'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilecek aşı ve ilaçların Afrika'da denenmesi gerektiğini söyleyen iki doktorun ifadeleri tepkiye neden oldu. Gazeteci Sihame Assbague, iki doktorun skandal ifadelerine ilişkin, "Sömürge bitmedi. Televizyon programına katılan 2 doktor insanların hayatları üzerinde hiyerarşi oluşturuyor. Bu ırkçılıktır. Onlar barbardır. Bu açıklamalar sömürgeciliğin devamıdır." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Fransa'da sağlık alanında araştırmalar yapan Ulusal Sağlık ve Tıbbi Araştırma Enstitüsü Genel Direktörü doktor Camille Locht ve Paris'teki Cochin Hastanesi Acil Servisi Şefi Prof. Dr. Jean-Paul Mira, LCI televizyonunda koronavirüse ilişkin açıklamalarda bulundu.

  • Mira, verem hastalığında başvurulan BCG aşısının Kovid-19'a karşı etkili olup olmadığına ilişkin yapılan araştırmayla ilgili, "Eğer kışkırtıcı olabilirsem, ilk önce bu çalışmayı maskelerin, tedavilerin ve yoğun bakımların bulunmadığı Afrika'da test edemez miyiz?" dedi.

Ulusal Sağlık ve Tıbbi Araştırma Enstitüsü Genel Direktörü doktor Camille Locht, Afrikalı insanlara adeta denek muamelesi yaptı.

Mira, AIDS tedavisinde daha önce Afrika’da "hayat kadınları" üzerinde denemeler yapıldığını dile getirdi.

Locht ise Mira'nın bu önerisine karşılık, "Haklısınız. Afrika'da BCG ile ilgili bir çalışma yapmayı düşünüyoruz. Bir çalışma başlatacağız." ifadesini kullandı.

"Sömürge bitmedi, bu ırkçılıktır!"

Doktorların bu açıklamaları sosyal medyada yoğun tepkilere neden oldu. Eski Eğitim Bakanı Najat Vallaud-Belkacem, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu açıklamalar kabul edilemez. İçeriği de söylenme şekli de kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu. Vallaud-Belkacem, Görsel İşitsel Yüksek Konseyine bu konuda başvuru yapılması gerektiğini belirtti.

Gazeteci Sihame Assbague de şu ifadeleri kullandı:

Sömürge bitmedi. Televizyon programına katılan 2 doktor insanların hayatları üzerinde hiyerarşi oluşturuyor. Bu ırkçılıktır. Onlar barbardır. Bu açıklamalar sömürgeciliğin devamıdır.

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